نائب وزير الخارجية استقبل سفير تنزانيا

نائب وزير الخارجية استقبل سفير تنزانيا
التاريخ
10/15/2023 11:33:43 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة سعيد شعيب موسى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.
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