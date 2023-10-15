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ونتر وندرلاند استقبل زواره بحلة جديدة بعد تطوير مرافقه

10/15/2023 11:33:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وسط أجواء من البهجة وفي ظل تنظيم مميز، استقبل مشروع «ونتر وندرلاند» زواره بحلة جديدة بعد ان تم تطوير مرافق المشروع بأيدي كوادر وطنية.
وأشاد زوار «ونتر وندرلاند» بتنظيم دخولهم عبر البوابات خاصة انه تم فتح المجال لحجز التذاكر إلكترونيا منذ ظهر الخميس الماضي.
واستقبل المشروع أعدادا كبيرة من الجمهور، وذلك بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع لتصل الى 15 الف زائر يوميا، وزيادة المساحة التشغيلية من 75 الف متر مربع لتصل الى 130 الف متر مربع بزيادة بنسبة 70%.
وتم تقديم عروض ترفيهية واستعراضية بعد زيادة عدد الأنشطة الى 80 نشاطا.
وحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري أن المشروع حقق نجاحا منقطع النظير في موسمه الاول، حيث بلغ عدد زواره ما يفوق 600 ألف زائر خلال 4 أشهر، وان المشروع سيستمر للسنوات الثلاث القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز 3 ملايين زائر سنويا.
وتطمح شركة المشروعات السياحية بعهدها الجديد الى تقديم أعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من اهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتسعى الى إضافة بوابات الدخول الذكية وإضافة المسار السريع للألعاب وتقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم وإشراك اكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية، مؤكدا أن إدارة المرفق ستكون بأيادي الكوادر الوطنية حيث تم تدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع.

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