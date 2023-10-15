الخالد يخاطب التربية للسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة والعمل في الخاص

المشروع يهدف إلى تعزيز المهارات المهنية للطلبة وتنمية حس المسؤولية والمساهمة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية



في إطار تحقيق رؤية الكويت الرامية لزيادة نسب العمالة الوطنية وتشجيع العمل في القطاع الخاص، خاطب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع للسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار تطوير آليات العمل في القطاع الخاص مما يمكن الشباب الكويتي من اكتساب الخبرة العملية والمهنية خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة، وكذلك استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وينمي مهاراتهم العملية، كما يسهم هذا المشروع في معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال توفير أيد عاملة من الشباب للعمل في مختلف المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، بالإضافة إلى دور المشروع في صقل مهارات إدارة الوقت والأموال للطلبة وتنمية حس المسؤولية والاعتماد على النفس.

إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة شركات القطاع الخاص ومن باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، إلى فتح أبواب التوظيف والاستفادة من الكوادر الوطنية من طلبة الجامعات والمعاهد، وذلك لما للمشروع من أهمية كبرى في تطوير سوق العمل من خلال إكساب الشباب الكويتي الخبرات العملية التي يحتاج إليها.