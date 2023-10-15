الكهرباء: تحديد 3 أنواع من المستهلكين للحصول على الطاقة من القطاع الخاص

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- Youm7) كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم للحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النظام لا يشمل المستهلكين لمرفق الكهرباء من القطاع المنزلى، مشيرا إلى أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من إنتاج ونقل وتوزيع وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.
وأضاف عمران أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p
"من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
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