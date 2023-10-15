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الكهرباء: تحديد 3 أنواع من المستهلكين للحصول على الطاقة من القطاع الخاص

10/15/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم للحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.



وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النظام لا يشمل المستهلكين لمرفق الكهرباء من القطاع المنزلى، مشيرا إلى أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من إنتاج ونقل وتوزيع وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.



وأضاف عمران أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p
"من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.












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