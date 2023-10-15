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وزير الكهرباء: نخطط لإضافة 68 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

10/15/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة حريصة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد عليها فى توليد الكهرباء لتوفير كميات الوقود المستخدم، موكدا أنه من المستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألفا و500 ميجا وات.



وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025 إلى 15 ألفا و 800 ميجا وات، وأن تصل إلى 42 ألفا و100 ميجا وات بحلول 2028.



وقال شاكر، إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، و فيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.



و تابع، مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.


















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