مقتل 20 مسلحا في غارات روسية على مناطق بسوريا

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام روسية، إن القوات الجوية الروسية نفذت الأحد، ثلاث غارات جوية استهدفت مراكز لإصلاح معدات المسلحين في سوريا.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت: "ردا على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والمنشآت المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 غارات جوية على قاعدة لإصلاح المركبات المدرعة العائدة للمسلحين".
وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 20 مسلحا، بالإضافة إلى مخابئ وورش إصلاح للدبابات، ومركبتين وحوالي 10 شاحنات صغيرة.
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