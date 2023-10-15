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مقتل 20 مسلحا في غارات روسية على مناطق بسوريا

10/15/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام روسية، إن القوات الجوية الروسية نفذت الأحد، ثلاث غارات جوية استهدفت مراكز لإصلاح معدات المسلحين في سوريا.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت: "ردا على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والمنشآت المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 غارات جوية على قاعدة لإصلاح المركبات المدرعة العائدة للمسلحين".

وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 20 مسلحا، بالإضافة إلى مخابئ وورش إصلاح للدبابات، ومركبتين وحوالي 10 شاحنات صغيرة.








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