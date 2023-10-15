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إسرائيل تجدد غاراتها على غزة وتستهدف محيط مستشفيي القدس والشفاء

10/15/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت محيط مستشفيي الشفاء والقدس، ومخيم النصيرات، وخان يونس في قطاع غزة.

بدوره، ذكر مراسل "الشرق" في القطاع، أن عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مقاراً لوزارة الداخلية في القطاع، وعدة مؤسسات مدنية في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأوضح أن هناك أيضاً غارات مكثفة على منازل في خان يونس ورفح، من بينها منازل بها العشرات من النازحين، بحسب وزارة الداخلية في القطاع.

كما نقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف لا تستطيع التحرك من أمام مستشفى القدس في غزة لشدة القصف.








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