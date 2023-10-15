قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مقرات الدفاع المدنى في غزة

(MENAFN
- Youm7) أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة.
ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء.
وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.
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