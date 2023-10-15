قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مقرات الدفاع المدنى في غزة

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة.

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.



