الجزائر: تنمية أفريقيا تستوجب تضافر كل الجهود الأممية

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الأفريقية وبالخصوص في منطقة الساحل يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والأفريقية بغية تفعيل نظم الإنذار المبكر للأزمات والصراعات وتشجيع فض وإنهاء النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيز تدابير بناء الثقة المتبادلة وكذلك إعادة البناء والتنمية خلال فترة ما بعد النزاعات.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي، الأحد، بالجزائر العاصمة، فعاليات المعسكر التدريبي الدولي المنظم بالشراكة بين الجزائر ورومانيا، حول موضوع "سبل تعزيز الاستقرار وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع في منطقة الساحل".

وفي بداية كلمته، أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع بغية وقف سفك الدماء وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضح أن مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية تم تجسيده خلال المقاربة التي عرضها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتمهيد الطريق نحو انفراج سياسي سلس وآمن في دولة النيجر، والذي يُستشف من العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر التي تشجع على حل النزاعات الإقليمية بالآليات السلمية ونبذ التدخل الأجنبي ورفض استخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات.

كما أشار إلى دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا والساحل على وجه الخصوص، إيمانا منها بالترابط الوثيق بين السلم والتنمية؛ وهو ما جسده الرئيس الجزائري من خلال تأسيسه للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية وإسنادها بكافة الإمكانيات وبالوسائل الضرورية، لاسيما المالية منها عبر تخصيص مبلغ مليار دولار للقارة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالح القارة في إطار ولايتها المقبلة بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.