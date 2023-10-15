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مباحثات تونسية سورية لمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني

10/15/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية.

وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية الأحد، أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتحرّك العاجل لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق وللوقف الفوري للعدوان الوحشي ضدّه.

وفي هذا السياق.. أشاد الوزيران بالصمود منقطع النّظير للشّعب الفلسطيني أمام آلة القتل الممنهج التي تحصد أرواح الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين وطواقم طبية وتدمّر البنى التحتية وتسعى إلى القضاء على كل مقوّمات حياة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شددا الوزيران على الرفض المطلق لكلّ سيناريوهات التهجير لشعب فلسطين المقاوم والمرابط في أرضه والمدافع عن حقوقه، كما نصّت على ذلك كلّ الشرائع السّماوية والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.








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