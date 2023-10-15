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تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الثالث.. صور

10/15/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين
في توفير المنتجات الغذائية
مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة
التجارية أن
تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض
بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية بكفى لفترات طويلة .
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية لليوم الثانى
بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين ، حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما مدت
وزارة التموين
منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة السلع الغذائية























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