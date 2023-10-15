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مفيش إجازات رسمية لنهاية 2023.. تعرف على موعد أول إجازة رسمية

10/15/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية،
خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .



ووفقا للحسابات كانت أخر إجازة خلال 2023 هى إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر " ، وبذلك لم يعد هناك اجازات رسمية حتى نهاية السنة .





وأول الإجازات الرسمية المرتقبة ستكون مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 ، وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين " الأحد 25 جمادى الأخرة 7 يناير 2024، وبعدها إجازة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب 25 يناير 2024 .


















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