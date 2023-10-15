الكنيسة الكاثوليكية تنظم غدا يوم صلاة وصوم من أجل السلام في فلسطين

MENAFN - Youm7) أعلنت الكنيسة الكاثوليكي أنها تتحد مع الكاردينال بطريرك القدس بيبر باتستا، وتشاركه النداء والدعوة من أجل المصالحة والسلام وتقديم نية قداسات من أجل السلام وأن يكون الثلاثاء 17 أكتوبر يوم صلاة وصوم وتنظيم أوقات صلاة تتضمن السجود للقربان الأقدس.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها أن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، يتابع بمزيد من القلق أحداث العنف وتطورات المشهد بين الفلسطينيين والإسرائيلين، حيث يعم الخوف والقلق الجميع بعد أن تفجرت موجة جديدة من موجات الصراع وإراقة الدماء.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية تضامنها مع عائلات الضحايا وكل من فقد ذويهم، وأنها تتطلع إلى تدخل سريع وحاسم من كل القوى ذات النوايا الصالحة لوقف إطلاق النار فى أسرع وقت، تجنبا لمزيد من الموت الخراب والدمار والمعاناة للمدنيين الأبرياء.

وأكدت أنها تتحد مع البابا فرنسيس لوقف العنف، وتؤكد على ما ذهب إليه قداسته بأن الشرق الأوسط ليس فى حاجة إلى حرب بل إلى سلام.