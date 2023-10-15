جوتيريش: يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة

جوتيريش: يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة
التاريخ
10/15/2023 11:26:57 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية لديها مخزونات من الأغذية والمياه والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويمكن إرسالها إلى غزة في غضون ساعات.
وأضاف جوتيريش عبر منصة X (تويتر سابقاً): "يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة، وإيصالها لمختلف أنحائها بأمان ودون عوائق".
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