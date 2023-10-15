Monday, 16 October 2023 07:26 GMT

جوتيريش: يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة

10/15/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية لديها مخزونات من الأغذية والمياه والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويمكن إرسالها إلى غزة في غضون ساعات.

وأضاف جوتيريش عبر منصة X (تويتر سابقاً): "يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة، وإيصالها لمختلف أنحائها بأمان ودون عوائق".







MENAFN15102023000132011024ID1107244225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث