'نوبوا يفوز بالسباق الرئاسي في الإكوادور ويتعهد بإعادة بناء البلاد

MENAFN - Youm7) تصدر رجل الأعمال دانييل نوبوا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، بنسبة 52.2% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للمجلس الانتخابي الوطني التي نشرت مساء الأحد.

وحصلت منافستها لويزا غونزاليس، الوصيفة للرئيس السابق رافائيل كوريا، على 47.77% من الأصوات، وتشير هذه النتائج إلى تغطية 87% من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وتعهد نوبوا البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، والذي تأهل بشكل مفاجئ لجولة الإعادة في الانتخابات المبكرة، بتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن إيواء المجرمين الخطرين على سفن السجون .







