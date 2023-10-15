وزير الخارجية الروسي يصل الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق

MENAFN - Youm7) وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الصينية اليوم الاثنين، ليبدأ زيارته إلى بكين التي ستستضيف المنتدى الدولي الثالث للحزام والطريق، وفقا لما ذكره مراسل تاس.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم حضور المنتدى. ومن المتوقع أن يجري لافروف أثناء وجوده في بكين محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أيضًا إنه مستعد للقاء نظيره الروسي. وقال لتاس إنه يتوقع مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع لافروف.

واقترح شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 لتعزيز المشاريع الاستثمارية الاقتصادية والتجارية التي تشمل أكبر عدد ممكن من البلدان. وقد انضمت إليها بالفعل أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الحزام والطريق الصيني الثالث في بكين يومي 17 و18 أكتوبر.