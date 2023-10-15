موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يستأنف فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

ونجح شيكابالا فى منح الزمالك أول انتصار بالموسم الجارى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف الفوز على البنك الأهلى فى الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، من تسديدة قوية للغاية، بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، رفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد (دورى نايل) 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.