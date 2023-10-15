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المصري يجهز يوسف الجوهري لمواجهة الطلائع بعد تعافيه من الإصابة

10/15/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل الجهاز الفني للنادي المصري على تجهيز يوسف الجوهري لاعب الفريق للدخول في قائمة مواجهة طلائع الجيش بالدوري، وذلك بعد تعافيه من الإصابة
بتمزق في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها مؤخراً.



وكان يوسف الجوهري، لاعب
النادي المصري ، قد خاض تدريبات الجري على هامش المران الجماعي للفريق، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب للتعافي من إصابته.



ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، حيث حرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين.
وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.












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