فاركو يواجه كسكادا ودياً اليوم استعداداً للإسماعيلى

MENAFN - Youm7) يخوض فريقفاركوبقيادة خالد جلال مباراة ودية مع كسكادا مساء اليوم، الاثنين، ضمن خطة الجهاز الفنى للاستعداد لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأحد 22 أكتوبر باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

وخاض فريق فاركو مباراة ودية أمس الأحد مع التعاون الليبى، الذى يقوده جهاز فني مصري يضم مصطفى مرعى مديرا فنيا وياسر عرفات مدربا عاما ووائل فؤاد محلل الأداء وناجى العمامى مدرب حراس المرمى.

وتعاقد مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار حلمي، مع نجم الزمالك السابق خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي برونو روماو.وكانت آخر محطات خالد جلال التدريبية بنادي البنك الأهلي، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض.قرر مجلس إدارة ناديفاركوبرئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.وتوجه فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.وسقط فاركو في فخ الخسارة مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم في مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الثالث بريمونتادا.ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.عبر خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي من بطولة المصري الممتاز، مؤكدا أن فاركو فريق كبير وأثبت كفاءة خلال الموسمين الماضيين منذ صعوده للدورى الممتاز.وقال خالد جلال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لفاركو، بأنه رحب بفكر تدريب الفريق، عندما تحدث معه مسئولو النادي، وهنا الأجواء تساعد كثيرًا على نجاح أي مدرب.وتابع تصريحاته قائلًا بأن فاركو يمتلك لاعبين مميزين، يستحقوا انضمامهم لمنتخب مصر، وانه يسقدم أداء جيد، ولكن بالعمل والتدريب.وأضاف جلال بأنه يريد توصيل رسالة للاعبين بأن الفريق لابد أن يفرض شخصيته في كل مباراة، والفريق يكون فعل وليس رد فعل حتى مع الفرق الكبرى، وهذا سيأتي بشكل تدريجي.وأوضح مدرب فاركو الجديد بأن هناك سوء حظ واجه الفريق في الثلاث مباريات الماضية، والمدرب السابق قدم عمله على أفضل ما يكون، وأنه سيكمل هذا العمل مع اضافة وجهة نظره، وسيستغل فترة التوقف الحالية من أجل إعداد الفريق بشكل جيد للمباريات القادمة.