5 معلومات عن ودية منتخب مصر مع الجزائر اليوم الاثنين 16 / 10 / 2023

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- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع الجزائر على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم سويًا الإثارة والتشويق سواء في الإطار الرسمي أو الودي ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر
مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولى، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.
2_ مجموعة مصر والجزائر فى كأس أمم أفريقيا 2023
أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.
وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.
3_تاريخ مواجهات مصر والجزائر التقى منتخبا مصر والجزائر فى 21 مباراة، فاز الفراعنة فى 7 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر 6 مواجهات من محاربي الصحراء، ليتفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري فى تاريخ المواجهات السابقة.
وسجل منتخب مصر 25 هدفا في شباك الجزائر، بينما استقبلت شباك الفراعنة 24 هدفا من محاربي الصحراء طوال مواجهاتهم السابقة الرسمية.
أول مباراة جمعت بينهما كانت فى عام 1970 وانتهت بفوز الفراعنة 1/ 0، بينما آخر مواجهة كانت 7 ديسمبر 2021 فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر وانتهت بالتعادل 1 / 1، سجل لمصر عمرو السولية بينما جاء هدف الجزائر عن طريق محمد أمين توغاى.
4_اللاعبون المحترفون
تمتلئ صفوف منتخب الجزائر بالمحترفين، حيث يمتلك فى صفوفهم 25 لاعبًا محترفًا، مقابل 7 محترفين فى صفوف منتخب مصر.
5_متوسط الأعمار
ويتفوق الجزائر فى هذه النقطة أيضًا على منتخب مصر، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26 عامًا، مقابل 28 عامًا لـ منتخب الفراعنة.
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