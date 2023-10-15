5 معلومات عن ودية منتخب مصر مع الجزائر اليوم الاثنين 16 / 10 / 2023

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع الجزائر على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم سويًا الإثارة والتشويق سواء في الإطار الرسمي أو الودي ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولى، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

2_ مجموعة مصر والجزائر فى كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.

3_تاريخ مواجهات مصر والجزائر التقى منتخبا مصر والجزائر فى 21 مباراة، فاز الفراعنة فى 7 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر 6 مواجهات من محاربي الصحراء، ليتفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري فى تاريخ المواجهات السابقة.وسجل منتخب مصر 25 هدفا في شباك الجزائر، بينما استقبلت شباك الفراعنة 24 هدفا من محاربي الصحراء طوال مواجهاتهم السابقة الرسمية.أول مباراة جمعت بينهما كانت فى عام 1970 وانتهت بفوز الفراعنة 1/ 0، بينما آخر مواجهة كانت 7 ديسمبر 2021 فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر وانتهت بالتعادل 1 / 1، سجل لمصر عمرو السولية بينما جاء هدف الجزائر عن طريق محمد أمين توغاى.4_اللاعبون المحترفون

تمتلئ صفوف منتخب الجزائر بالمحترفين، حيث يمتلك فى صفوفهم 25 لاعبًا محترفًا، مقابل 7 محترفين فى صفوف منتخب مصر.

5_متوسط الأعمار

ويتفوق الجزائر فى هذه النقطة أيضًا على منتخب مصر، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26 عامًا، مقابل 28 عامًا لـ منتخب الفراعنة.



