أوسوريو يعود للقاهرة اليوم لقيادة مران الزمالك بعد رحلة لندن

MENAFN - Youm7) يترقب الجهاز الفني للزمالك ، وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني اليوم، الاثنين، قادمًا من لندن، لقيادة تدريبات فريقه الجماعية، بعد الإجازة التى منحها للاعبين لمدة يومين فى ظل التوقف الدولي الفترة الحالية.

ومنح الكولومبي أوسوريو الفريق راحة سلبية لمدة يومين، واستغل تلك الإجازة في السفر إلى لندن، وأخبر جهاز الكرة بأنه سيعود اليوم، الاثنين، ليقود مران الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن البنينى سامسون لتسليمه لمجلس الإدارة الجديد الذى سيتم انتخابه يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يكون سامسون أول الراحلين عن صفوف الزمالك، سواء فى حالة حل أزمة القيد أو عدم حلها، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته، وأن استمراره يمثل عبئًا على خزينة النادي، الأمر الذى سيدفع المجلس الجديد للوصول لحل لفسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي، أو التمكن من خروجه على سبيل الإعارة لأحد الأندية على أن تتكفل براتبه، أو رحيله بشكل نهائي حال تلقيه عرضًا.



