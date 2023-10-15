الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين تختتم أعمالها بمراكش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 15 - 10 (كونا) -- اختتمت الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين اعمالها اليوم الاحد بمراكش بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص وخبراء من 190 بينها دولة الكويت التي رأس وفدها وزير المالية فهد الجار الله.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريسالينا جورجييفا في ندوة خلال اختتام اعمال الاجتماعات عن تقديرها للمغرب للتنظيم الجيد كما اعلنت استضافة تايلند للدورة المقبلة من الاجتماعات في عام 2026.
وبدوره اشاد مدير البنك الدولي اجي بانغا بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات معتبرا ان ذلك جرى في اجواء "رائعة" رغم فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق من البلاد متطلعا الى الدورة المقبلة في تايلند.
وناقشت الاجتماعات على مدى اسبوع كامل جملة من القضايا الاقتصادية والمالية بينها معضلة الديون والنمو الاقتصادي والشمول المالي والرقمي واصلاح المؤسسات المالية الدولية والامن الغذائي والتغير المناخي.
وخلصت الى اعتماد جملة من القرارات والاجراءات بينها زياد حصص التمويل ما من شانه تمكين الدول الاقل دخلا من الولوج الى التمويل واعتماد مقعد جديد للقارة الافريقية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ما من شأنه ان يعزز صوت القارة داخل المجلس. (النهاية) م ر ي
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