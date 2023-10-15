مسيرة حاشدة في إسبانيا لدعم الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 10 (كونا) -- خرجت في إسبانيا اليوم الأحد مسيرة حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان آلاف المواطنين شاركوا في المسيرة التضامنية التي جابت عدة شوارع في العاصمة (مدريد) رافعين الأعلام الفلسطينية تحت شعار "فلسطين.. حرية" مطالبين بإنهاء "الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
وأضاف ان المتظاهرين وارتدوا الأوشحة الفلسطينية أطلقوا هتافات دعم للفلسطينيين وحملوا يافطات كتب عليها "إنها ليست حرب إنها إبادة جماعية" و "عاشت غزة" و "أين العقوبات على إسرائيل".
وذكر ان زعيمي حزبي (بوديموس) و(ماس باييس) اليساريين انضما إلى المتظاهرين مطالبين الحكومة الإسبانية بالتوقف عن "التواطؤ مع إسرائيل".
ونقل عنهما قولهما بان "الدفاع عن السلام يعني وقف إطلاق النار وفتح القنوات الدبلوماسية ويعني أيضا سلاما دائما مما يعني إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ووضع حد للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الذي يعاني منه الفلسطينيون". (النهاية)
ه ن د
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