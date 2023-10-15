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مسيرة حاشدة في إسبانيا لدعم الشعب الفلسطيني

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 10 (كونا) -- خرجت في إسبانيا اليوم الأحد مسيرة حاشدة لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان آلاف المواطنين شاركوا في المسيرة التضامنية التي جابت عدة شوارع في العاصمة (مدريد) رافعين الأعلام الفلسطينية تحت شعار "فلسطين.. حرية" مطالبين بإنهاء "الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
وأضاف ان المتظاهرين وارتدوا الأوشحة الفلسطينية أطلقوا هتافات دعم للفلسطينيين وحملوا يافطات كتب عليها "إنها ليست حرب إنها إبادة جماعية" و "عاشت غزة" و "أين العقوبات على إسرائيل".
وذكر ان زعيمي حزبي (بوديموس) و(ماس باييس) اليساريين انضما إلى المتظاهرين مطالبين الحكومة الإسبانية بالتوقف عن "التواطؤ مع إسرائيل".
ونقل عنهما قولهما بان "الدفاع عن السلام يعني وقف إطلاق النار وفتح القنوات الدبلوماسية ويعني أيضا سلاما دائما مما يعني إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ووضع حد للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الذي يعاني منه الفلسطينيون". (النهاية)

ه ن د



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