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وزير الخارجية الايراني: الأوضاع في المنطقة خطيرة ويمكن أن تخرج عن السيطرة

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 10 (كونا) -- حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد من خطورة الأوضاع في المنطقة قائلا إن الاوضاع "خطيرة للغاية ويمكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن أمير عبداللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي إنه "في حال عدم وقف جرائم الكيان الصهيوني فلا أحد يستطيع أن يضمن عدم اتساع رقعة الأزمة".
واعتبر أمير عبداللهيان أن الأولوية في الوقت الحاضر هي وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الاطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.
من جانبه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه "من غير المقبول العقاب الجماعي ضد سكان غزة ولابد من فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إليهم".
وطالب وانغ يي المجتمع الدولي برفض استهداف المدنيين داعيا في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص. (النهاية)

م و



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