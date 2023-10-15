العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 10 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وسبل منع انزلاق الصراع الى ما هو أسوأ.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها أن لقاء العاهل الأردني وسوناك الذي جرى في لندن ركز بالاساس على ضرورة بذل جميع الجهود الدبلوماسية لمنع مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من خلال العمل والتنسيق مع القادة الإقليميين.
وأكد ان الجانبين اتفقا أيضا على أهمية اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين في قطاع غزة بما في ذلك المواطنين البريطانيين والأردنيين المحاصرين فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)
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