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العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع في فلسطين المحتلة

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 10 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وسبل منع انزلاق الصراع الى ما هو أسوأ.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها أن لقاء العاهل الأردني وسوناك الذي جرى في لندن ركز بالاساس على ضرورة بذل جميع الجهود الدبلوماسية لمنع مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من خلال العمل والتنسيق مع القادة الإقليميين.
وأكد ان الجانبين اتفقا أيضا على أهمية اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين في قطاع غزة بما في ذلك المواطنين البريطانيين والأردنيين المحاصرين فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)

م ر ن / ه س ص



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