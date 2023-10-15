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وزير الخارجية الأمريكي: معبر رفح سيفتح والمساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.
وأضاف بلينكن في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة أن المساعدات الانسانية ستعبر من مصر الى غزة وهو الشرط الذي وضعته مصر لإتاحة خروج الرعايا الأجانب من القطاع عبر معبر رفح.
كما أعلن عن تعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات إلى غزة موضحا أن ساترفيلد سيصل إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد لتنسيق عبور المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تنتظر قوافل من عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات في مدينة العريش المصرية المحاذية لمعبر رفح.
وغادر بلينكن القاهرة بعد ان أجرى لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن جولته الإقليمية التي قادته إلى خمس دول عربية لبحث التصعيد الأخير في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد بلينكن في القاهرة على "العمل والتعاون والتعاضد معا بشكل بناء ومثمر لحل الأزمة في الأراضي الفلسطينية" محذرا من أن البديل هو "الدمار" وأن التحدي الأكبر الآن هو العمل معا للعودة إلى الطريق الصحيح". (النهاية)

م م / ه س ص



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