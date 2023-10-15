وزير الخارجية الأمريكي: معبر رفح سيفتح والمساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.
وأضاف بلينكن في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة أن المساعدات الانسانية ستعبر من مصر الى غزة وهو الشرط الذي وضعته مصر لإتاحة خروج الرعايا الأجانب من القطاع عبر معبر رفح.
كما أعلن عن تعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات إلى غزة موضحا أن ساترفيلد سيصل إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد لتنسيق عبور المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تنتظر قوافل من عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات في مدينة العريش المصرية المحاذية لمعبر رفح.
وغادر بلينكن القاهرة بعد ان أجرى لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن جولته الإقليمية التي قادته إلى خمس دول عربية لبحث التصعيد الأخير في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد بلينكن في القاهرة على "العمل والتعاون والتعاضد معا بشكل بناء ومثمر لحل الأزمة في الأراضي الفلسطينية" محذرا من أن البديل هو "الدمار" وأن التحدي الأكبر الآن هو العمل معا للعودة إلى الطريق الصحيح". (النهاية)
م م / ه س ص
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