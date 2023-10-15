رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر وعمان والأردن الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مع وزراء الخارجية السعودي والمصري والعماني والأردني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن موقف قطر الثابت بإدانة كافة أشكال استهداف المدنيين.
وأضاف أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة مؤكدا على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
كما أكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
س س س / ه س ص
MENAFN15102023000071011013ID1107244211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.