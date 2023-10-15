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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر وعمان والأردن الأوضاع في فلسطين

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد مع وزراء الخارجية السعودي والمصري والعماني والأردني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن موقف قطر الثابت بإدانة كافة أشكال استهداف المدنيين.
وأضاف أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة مؤكدا على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
كما أكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

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