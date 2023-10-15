أمريكا: مقتل طفل فلسطيني طعنا في شيكاغو بجريمة تتعلق ب الكراهية بسبب أحداث غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) –- اعلنت السلطات الامنية في ولاية إلينوي الامريكية اليوم الاحد مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في جريمة "كراهية" مروعة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان إن امريكيا يبلغ من العمر 71 عاما اقتحم شقة فجر الاحد تقطنها عائلة مسلمة في منطقة بالقرب من بلدة بلينفيلد جنوب غرب شيكاغو ووجه للطفل 26 طعنة وقتله فيما اصاب الام بجروح خطيرة.
واضاف البيان ان "المحققين تمكنوا من تحديد ان كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".
واوضح ان الشرطة الامريكية عثرت على القاتل جالسا في الخارج على الأرض بالقرب من المنزل مصابا بجرح في جبهته ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب المشدد بسلاح فتاك. (النهاية)
أ م م
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