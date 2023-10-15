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أمريكا: مقتل طفل فلسطيني طعنا في شيكاغو بجريمة تتعلق ب الكراهية بسبب أحداث غزة

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) –- اعلنت السلطات الامنية في ولاية إلينوي الامريكية اليوم الاحد مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في جريمة "كراهية" مروعة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان إن امريكيا يبلغ من العمر 71 عاما اقتحم شقة فجر الاحد تقطنها عائلة مسلمة في منطقة بالقرب من بلدة بلينفيلد جنوب غرب شيكاغو ووجه للطفل 26 طعنة وقتله فيما اصاب الام بجروح خطيرة.
واضاف البيان ان "المحققين تمكنوا من تحديد ان كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".
واوضح ان الشرطة الامريكية عثرت على القاتل جالسا في الخارج على الأرض بالقرب من المنزل مصابا بجرح في جبهته ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب المشدد بسلاح فتاك. (النهاية)

أ م م



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