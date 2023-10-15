موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة.

دبي - مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يشارك في فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2023" الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة والعالم الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بدورته ال43 يوم غد الإثنين حتى 20 أكتوبر الجاري.

الكويت - منتخب كوريا يتوج بلقبي بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات التي اختتمت مساء اليوم بمشاركة واسعة بعد تحقيق أفضل النتائج في مجمل المنافسات وهي الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي.

القاهرة - مسؤول عسكري كويتي يؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري العربي لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة توحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية.

رام الله - ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 2450 شهيدا و9200 جريح وارتفاع شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الأقصى) إلى 56 شهيدا وأكثر من 1200 جريح.

القاهرة - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه قد وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.

بروكسل - قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون استعدادهم لمواصلة دعم المدنيين في قطاع غزة مشددين على أهمية توفير المساعدات العاجلة لهم بالتنسيق مع الشركاء.

واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية إلينوي الامريكية تعلن مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في جريمة "كراهية" مروعة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

واشنطن - الولايات المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكا خاصا للقضايا الانسانية في الشرق الاوسط.

- اختتام الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص وخبراء من 190 بينها الكويت التي رأس وفدها وزير المالية فهد الجار الله. (النهاية) ه س ص