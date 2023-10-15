موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة.
دبي - مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يشارك في فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2023" الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة والعالم الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بدورته ال43 يوم غد الإثنين حتى 20 أكتوبر الجاري.
الكويت - منتخب كوريا يتوج بلقبي بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات التي اختتمت مساء اليوم بمشاركة واسعة بعد تحقيق أفضل النتائج في مجمل المنافسات وهي الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي.
القاهرة - مسؤول عسكري كويتي يؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري العربي لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة توحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية.
رام الله - ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 2450 شهيدا و9200 جريح وارتفاع شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الأقصى) إلى 56 شهيدا وأكثر من 1200 جريح.
القاهرة - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه قد وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.
بروكسل - قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون استعدادهم لمواصلة دعم المدنيين في قطاع غزة مشددين على أهمية توفير المساعدات العاجلة لهم بالتنسيق مع الشركاء.
واشنطن - السلطات الأمنية في ولاية إلينوي الامريكية تعلن مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات طعنا على يد رجل أمريكي في جريمة "كراهية" مروعة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
واشنطن - الولايات المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكا خاصا للقضايا الانسانية في الشرق الاوسط.
- اختتام الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص وخبراء من 190 بينها الكويت التي رأس وفدها وزير المالية فهد الجار الله. (النهاية) ه س ص
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