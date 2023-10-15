تقرير أممي: القوات الإسرائيلية قتلت 56 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، فجر اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت خلال المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الجاري، 56 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً، كما قتل خمسة آخرون على يد المستوطنين الإسرائيليين بهجومين متتاليين في قصرة (نابلس)

وحسب التقرير، كان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل الضحايا في عام 2005.

وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين وصل إلى 1,173، من بينهم 113 طفلاً على الأقل، مشيرا إلى أن نحو 26 بالمئة من الإصابات ناجمة عن الذخيرة الحية.

-- (بترا)

م د/ف ج

16/10/2023 06:13:14

