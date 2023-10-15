تقرير أممي: القوات الإسرائيلية قتلت 56 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، فجر اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت خلال المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الجاري، 56 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً، كما قتل خمسة آخرون على يد المستوطنين الإسرائيليين بهجومين متتاليين في قصرة (نابلس)
وحسب التقرير، كان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل الضحايا في عام 2005.
وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين وصل إلى 1,173، من بينهم 113 طفلاً على الأقل، مشيرا إلى أن نحو 26 بالمئة من الإصابات ناجمة عن الذخيرة الحية.
-- (بترا)
م د/ف ج
16/10/2023 06:13:14
MENAFN15102023000117011021ID1107244207
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