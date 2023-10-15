غوتيريش: نحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إننا في هذه اللحظة المأساوية، ونحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، من واجبي كأمين عام للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين.

وطلب غوتيريش، في بيان وصلت نسخة منه لـ(بترا)، بإطلاق سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط، وعلى إسرائيل، ضرورة منح المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني من أجل المدنيين في غزة.

وأشار غوتيريش الى أن "غزة تعاني من نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الأساسية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن "لدى الأمم المتحدة مخزونات متاحة من الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، موجودة في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل"، مضيفا أنه "يمكن إرسال هذه البضائع في غضون ساعات".

وشدد على أنه "ولضمان توصيل هذه الإمدادات، يجب أن يكون موظفونا في حالة تفان على الأرض، إلى جانب شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وقادرين على جلب هذه الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها بأمان، دون عوائق لإيصالها إلى المحتاجين".

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

16/10/2023 00:20:37