غوتيريش: نحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إننا في هذه اللحظة المأساوية، ونحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، من واجبي كأمين عام للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين.
وطلب غوتيريش، في بيان وصلت نسخة منه لـ(بترا)، بإطلاق سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط، وعلى إسرائيل، ضرورة منح المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني من أجل المدنيين في غزة.
وأشار غوتيريش الى أن "غزة تعاني من نقص المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الأساسية".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن "لدى الأمم المتحدة مخزونات متاحة من الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، موجودة في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل"، مضيفا أنه "يمكن إرسال هذه البضائع في غضون ساعات".
وشدد على أنه "ولضمان توصيل هذه الإمدادات، يجب أن يكون موظفونا في حالة تفان على الأرض، إلى جانب شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وقادرين على جلب هذه الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها بأمان، دون عوائق لإيصالها إلى المحتاجين".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:20:37
MENAFN15102023000117011021ID1107244205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.