وزير العدل التركي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتنتهك القوانين الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير العدل التركي، يلماز تونج، منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في قطاع غزة.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال تونج في تدوينة له عبر منصة (إكس)، أمس الأحد، إن "من يكتفون بمشاهدة مقتل مئات الأطفال وإصابة الآلاف منهم في قطاع غزة، يتشاركون في هذه الجريمة الإنسانية مع من يرتكبونها".
وأكد أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية على مرأى ومسمع العالم، وترتكب جرائم الحرب عبر إمطارها القنابل على الأطفال".
وطالب منظمات حقوق الإنسان حول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإيقاف هذه الهجمات.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
16/10/2023 00:19:04
MENAFN15102023000117011021ID1107244204
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