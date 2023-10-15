Monday, 16 October 2023 07:24 GMT

وزير العدل التركي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتنتهك القوانين الدولية

10/15/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير العدل التركي، يلماز تونج، منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في قطاع غزة.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال تونج في تدوينة له عبر منصة (إكس)، أمس الأحد، إن "من يكتفون بمشاهدة مقتل مئات الأطفال وإصابة الآلاف منهم في قطاع غزة، يتشاركون في هذه الجريمة الإنسانية مع من يرتكبونها".
وأكد أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية على مرأى ومسمع العالم، وترتكب جرائم الحرب عبر إمطارها القنابل على الأطفال".
وطالب منظمات حقوق الإنسان حول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإيقاف هذه الهجمات.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
16/10/2023 00:19:04

MENAFN15102023000117011021ID1107244204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث