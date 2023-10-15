وزير العدل التركي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتنتهك القوانين الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير العدل التركي، يلماز تونج، منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، قال تونج في تدوينة له عبر منصة (إكس)، أمس الأحد، إن "من يكتفون بمشاهدة مقتل مئات الأطفال وإصابة الآلاف منهم في قطاع غزة، يتشاركون في هذه الجريمة الإنسانية مع من يرتكبونها".

وأكد أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية على مرأى ومسمع العالم، وترتكب جرائم الحرب عبر إمطارها القنابل على الأطفال".

وطالب منظمات حقوق الإنسان حول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإيقاف هذه الهجمات.

--(بترا)

أ ن/هـ ح

16/10/2023 00:19:04