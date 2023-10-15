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لبنان: تعرض اليونيفيل لقصف صاروخي غير معروف المصدر

10/15/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- قالت القوة الأممية العاملة في لبنان (يونيفيل) إنها شهدت، أمس الأحد، تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدد من المناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل.
وقالت اليونيفيل، في بيان صحفي، أمس، إنه كانت هناك تأثيرات على جانبي الخط الأزرق، لافتة إلى أن مقرها في الناقورة تعرض لقصف صاروخي.
وأضافت أنها "نعمل على التحقق من مصدره"، مشيرة أنه "لم يكن جنود حفظ السلام التابعين لنا في الملاجئ في ذلك الوقت، لكن حظهم أنهم نجوا من ذلك ولم يصب أحد منهم بأذى".
وأشارت الى أنها تواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع، لافتة الى أنه ورغم جهودنا فما زال التصعيد العسكري مستمرا.
وحثت القوة "جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لهم، كقوات حفظ سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، مؤكدة أن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة تشكل انتهاكات للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:03:55

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