لبنان: تعرض اليونيفيل لقصف صاروخي غير معروف المصدر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 تشرين الأول (بترا)- قالت القوة الأممية العاملة في لبنان (يونيفيل) إنها شهدت، أمس الأحد، تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدد من المناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل.
وقالت اليونيفيل، في بيان صحفي، أمس، إنه كانت هناك تأثيرات على جانبي الخط الأزرق، لافتة إلى أن مقرها في الناقورة تعرض لقصف صاروخي.
وأضافت أنها "نعمل على التحقق من مصدره"، مشيرة أنه "لم يكن جنود حفظ السلام التابعين لنا في الملاجئ في ذلك الوقت، لكن حظهم أنهم نجوا من ذلك ولم يصب أحد منهم بأذى".
وأشارت الى أنها تواصل العمل بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع، لافتة الى أنه ورغم جهودنا فما زال التصعيد العسكري مستمرا.
وحثت القوة "جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والسماح لهم، كقوات حفظ سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، مؤكدة أن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة تشكل انتهاكات للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:03:55
MENAFN15102023000117011021ID1107244203
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