ألمانيا تحذر رعاياها من السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الأول (بترا)-حذرت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأحد، رعاياها من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وناشدت المواطنين الألمان في هذه الأماكن التسجيل في قائمة التأهب للأزمات "إليفاند" بموقع الوزارة، الذي يوفر خيارات حول سبل الخروج.

ووفقاً لوكالة (دويتشه فيله)، قالت الوزارة إنه سيتم تعزيز فرق الدعم في مواجهة الأزمات التي نشأت حاليا بالمنطقة، فيما أعلنت دعم الألمان وأسرهم الموجودين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ممن يرغبوا بالخروج بكل الوسائل الممكنة.

وأوضحت الوزارة أنه ما يزال هناك رحلات جوية تجارية، ولكنها أشارت إلى أن كثيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها أو ألغت رحلاتها المجدولة على المدى القصير، مؤكدة أنه من الممكن توفير رحلات أخرى على متن طائرات سلاح الجو الألماني عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تردي الوضع سيكون الجيش الألماني مستعدا لعملية إجلاء عسكرية.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

16/10/2023 00:02:51