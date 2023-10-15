ألمانيا تحذر رعاياها من السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 تشرين الأول (بترا)-حذرت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأحد، رعاياها من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وناشدت المواطنين الألمان في هذه الأماكن التسجيل في قائمة التأهب للأزمات "إليفاند" بموقع الوزارة، الذي يوفر خيارات حول سبل الخروج.
ووفقاً لوكالة (دويتشه فيله)، قالت الوزارة إنه سيتم تعزيز فرق الدعم في مواجهة الأزمات التي نشأت حاليا بالمنطقة، فيما أعلنت دعم الألمان وأسرهم الموجودين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ممن يرغبوا بالخروج بكل الوسائل الممكنة.
وأوضحت الوزارة أنه ما يزال هناك رحلات جوية تجارية، ولكنها أشارت إلى أن كثيرا من شركات الطيران أوقفت رحلاتها أو ألغت رحلاتها المجدولة على المدى القصير، مؤكدة أنه من الممكن توفير رحلات أخرى على متن طائرات سلاح الجو الألماني عند الحاجة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تردي الوضع سيكون الجيش الألماني مستعدا لعملية إجلاء عسكرية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:02:51
MENAFN15102023000117011021ID1107244202
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