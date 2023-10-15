Monday, 16 October 2023 07:23 GMT

نتنياهو يدعو بايدن لـزيارة تضامنية إلى إسرائيل

10/15/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الأول (بترا)- دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "زيارة تضامنية لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن نتياهو أنه وجّه الدعوة لبايدن خلال إحدى المكالمات الهاتفية التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول الحالي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض يدرس دعوة نتنياهو، موضحة أن الحديث عن زيارة وشيكة قد تتم خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتعبير عن تضامن ودعم واشنطن لتل أبيب، في حربها على قطاع غزة المحاصر.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:01:37

MENAFN15102023000117011021ID1107244201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث