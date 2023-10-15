نتنياهو يدعو بايدن لـزيارة تضامنية إلى إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الأول (بترا)- دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "زيارة تضامنية لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن نتياهو أنه وجّه الدعوة لبايدن خلال إحدى المكالمات الهاتفية التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول الحالي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض يدرس دعوة نتنياهو، موضحة أن الحديث عن زيارة وشيكة قد تتم خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتعبير عن تضامن ودعم واشنطن لتل أبيب، في حربها على قطاع غزة المحاصر.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

16/10/2023 00:01:37