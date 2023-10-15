نتنياهو يدعو بايدن لـزيارة تضامنية إلى إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الأول (بترا)- دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "زيارة تضامنية لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن نتياهو أنه وجّه الدعوة لبايدن خلال إحدى المكالمات الهاتفية التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول الحالي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض يدرس دعوة نتنياهو، موضحة أن الحديث عن زيارة وشيكة قد تتم خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتعبير عن تضامن ودعم واشنطن لتل أبيب، في حربها على قطاع غزة المحاصر.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:01:37
MENAFN15102023000117011021ID1107244201
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