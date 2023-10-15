جيش الاحتلال يهاجم مواقع عسكرية لـحزب الله في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد البنية التحتية العسكرية لـحزب الله في لبنان مساء اليوم الأحد.

وجاء في بيان وزارة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إن مقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يضربون حاليا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى وجود قتال على طول الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن حزب الله "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة".

وقال في بيان له، إن حزب الله هاجم 5 مواقع إسرائيلية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

16/10/2023 00:00:59