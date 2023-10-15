جيش الاحتلال يهاجم مواقع عسكرية لـحزب الله في لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16 تشرين الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد البنية التحتية العسكرية لـحزب الله في لبنان مساء اليوم الأحد.
وجاء في بيان وزارة الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إن مقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يضربون حاليا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى وجود قتال على طول الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق من أمس، أعلن حزب الله "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة".
وقال في بيان له، إن حزب الله هاجم 5 مواقع إسرائيلية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 00:00:59
MENAFN15102023000117011021ID1107244200
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