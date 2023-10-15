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مسؤولة أممية: إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية لغزة بإطلاق سراح الرهائن

10/15/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 15 تشرين الأول (بترا)- قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إن إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.
وقالت المسؤولة الأممية، في حديث مع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن، يجب ألا يكونا مرهونين بأي شروط محذرة من خطورة الوضع اللا إنساني غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.
وأعطت هاستينغز مثالا عن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان "ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر"، مشددة على ضرورة السماح على الفور بدخول إمدادات الإغاثة إلى القطاع.
وقالت هاستينغز تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليمات تشجع أو تطلب من الناس التحرك إلى الجنوب وتقول إن البقاء شمال غزة ليس آمنا ولكن من المستحيل أن يتمكن مليون شخص من المغادرة إلى جنوب غزة، وأن الكثيرين منهم ليس لديهم وسيلة نقل أو سيارات وحتى لو وجدت السيارات فلا يوجد لها وقود.
وقالت إن المستشفيات في الشمال تلقت أيضا تعليمات بضرورة إخلائها، وهذا أمر مستحيل آخر، فبعض الموجودين بالمستشفيات قد خضعوا لتوهم لعمليات جراحية، مشيرة الى أن وزارة الصحة لا تستطيع نقل الناس، وقد طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها في ذلك و"لكننا لا نستطيع لأننا لا نملك القدرات اللازمة".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
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16/10/2023 00:00:08

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