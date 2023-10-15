مسؤولة أممية: إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية لغزة بإطلاق سراح الرهائن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 تشرين الأول (بترا)- قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إن إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.
وقالت المسؤولة الأممية، في حديث مع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن، يجب ألا يكونا مرهونين بأي شروط محذرة من خطورة الوضع اللا إنساني غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.
وأعطت هاستينغز مثالا عن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان "ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر"، مشددة على ضرورة السماح على الفور بدخول إمدادات الإغاثة إلى القطاع.
وقالت هاستينغز تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليمات تشجع أو تطلب من الناس التحرك إلى الجنوب وتقول إن البقاء شمال غزة ليس آمنا ولكن من المستحيل أن يتمكن مليون شخص من المغادرة إلى جنوب غزة، وأن الكثيرين منهم ليس لديهم وسيلة نقل أو سيارات وحتى لو وجدت السيارات فلا يوجد لها وقود.
وقالت إن المستشفيات في الشمال تلقت أيضا تعليمات بضرورة إخلائها، وهذا أمر مستحيل آخر، فبعض الموجودين بالمستشفيات قد خضعوا لتوهم لعمليات جراحية، مشيرة الى أن وزارة الصحة لا تستطيع نقل الناس، وقد طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها في ذلك و"لكننا لا نستطيع لأننا لا نملك القدرات اللازمة".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
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16/10/2023 00:00:08
MENAFN15102023000117011021ID1107244199
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