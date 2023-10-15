الصحة العالمية تقدّم إمدادات طبية إلى لبنان تحسبّا لأي أزمة محتملة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- عجّلت منظمة الصحة العالمية بتسليم إمدادات طبية حيوية إلى لبنان ليكون جاهزًا للاستجابة لأي أزمة صحية محتملة، مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة، في بيان مساء اليوم الأحد، إن شحنتين من الإمدادات الطبية الحيوية وصلت إلى العاصمة بيروت اليوم، قادمتين من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي.

وتتضمن الشحنتان، ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح، وتعكف وزارة الصحة اللبنانية على تحديد مستشفيات الإحالة التي ستتلقى هذه الإمدادات الحيوية.

وأشار البيان أن النظام الصحي في لبنان أُصيب بالشلل نتيجة للأزمة الاقتصادية، وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب 2020، والعبء الإضافي لأزمة اللاجئين السوريين، فضلا عن أن هناك نقصا حادا في الأطباء المتخصصين والعاملين الصحيين، والأدوية والمعدات الطبية.

وقالت المنظمة إنه ومنذ تصاعد العنف بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت الماضي، وردت تقارير أيضًا عن وقوع اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وإذا تصاعدت هذه الاشتباكات، فسيتعرّض المزيد من المدنيين للخطر، وسيحتاجون إلى الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المُنقذة للحياة.

هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة وشركاء الصحة في لبنان على تعزيز التأهب والاستعداد داخل النظام الصحي للاستجابة للزيادات المحتملة في الضحايا بسبب تصاعد العنف.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، نوّه البيان إلى أن العنف المستمر أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وألحق أضرارًا غير مسبوقة بنظام الرعاية الصحية، حيث كررت المنظمة نداءها من أجل حماية المدنيين والعاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، ومن أجل إنهاء الأعمال العدائية والعنف في نهاية المطاف.

--(بترا)

وز/أز/ هـ ح

15/10/2023 23:59:41