الصحة العالمية تقدّم إمدادات طبية إلى لبنان تحسبّا لأي أزمة محتملة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- عجّلت منظمة الصحة العالمية بتسليم إمدادات طبية حيوية إلى لبنان ليكون جاهزًا للاستجابة لأي أزمة صحية محتملة، مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المنظمة، في بيان مساء اليوم الأحد، إن شحنتين من الإمدادات الطبية الحيوية وصلت إلى العاصمة بيروت اليوم، قادمتين من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي.
وتتضمن الشحنتان، ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح، وتعكف وزارة الصحة اللبنانية على تحديد مستشفيات الإحالة التي ستتلقى هذه الإمدادات الحيوية.
وأشار البيان أن النظام الصحي في لبنان أُصيب بالشلل نتيجة للأزمة الاقتصادية، وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب 2020، والعبء الإضافي لأزمة اللاجئين السوريين، فضلا عن أن هناك نقصا حادا في الأطباء المتخصصين والعاملين الصحيين، والأدوية والمعدات الطبية.
وقالت المنظمة إنه ومنذ تصاعد العنف بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت الماضي، وردت تقارير أيضًا عن وقوع اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وإذا تصاعدت هذه الاشتباكات، فسيتعرّض المزيد من المدنيين للخطر، وسيحتاجون إلى الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المُنقذة للحياة.
هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة وشركاء الصحة في لبنان على تعزيز التأهب والاستعداد داخل النظام الصحي للاستجابة للزيادات المحتملة في الضحايا بسبب تصاعد العنف.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، نوّه البيان إلى أن العنف المستمر أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وألحق أضرارًا غير مسبوقة بنظام الرعاية الصحية، حيث كررت المنظمة نداءها من أجل حماية المدنيين والعاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، ومن أجل إنهاء الأعمال العدائية والعنف في نهاية المطاف.
--(بترا)
وز/أز/ هـ ح
15/10/2023 23:59:41
MENAFN15102023000117011021ID1107244198
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