أنشطة وبرامج منوعة تنفذها المراكز الشبابية بمحافظة إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات كفرسوم، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، حوارية حول الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 17-24 عاما.

وتحدثت المدربة، سلام أحمد عبيدات، خلال اللقاء، عن إنجازات الرواد من فئة الشباب في المنطقة، وعن الأفكار لإبداعية لديهم والتي ساهمت في إيجاد العديد من الحلول التي يعاني منها المواطنون.

كما تحدثت عبيدات عن مجموعة من المشاريع الصغيرة التي قمن بتأسيسها مجموعة من سيدات المنطقة والشابات، والتي ساهمت في تمكينهن اقتصاديا.

من جهة أخرى، نفذ مركز شباب إربد النموذجي اليوم جلسة حوارية بعنوان: " الاهتمام بالزراعة البيئية"، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.

وخلال الجلسة تحدثت المهندسة الزراعية، مريم البطاينة، عن أهمية الوسائل المستخدمة في الزراعة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن إطار الاستدامة والاكتفاء الذاتي.

كما تطرقت البطاينة إلى بعض الوسائل المستخدمة في الزراعة العضوية ومقارنتها مع الطرق التقليدية السائدة في الزراعة.

وتخلل اللقاء تبادل للمعلومات والخبرات والأسئلة والاستفسارات من الحضور وعمل مسابقة لزراعة بعض الأنواع من النباتات.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

15/10/2023 23:52:37