أنشطة وبرامج منوعة تنفذها المراكز الشبابية بمحافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات كفرسوم، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، حوارية حول الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 17-24 عاما.
وتحدثت المدربة، سلام أحمد عبيدات، خلال اللقاء، عن إنجازات الرواد من فئة الشباب في المنطقة، وعن الأفكار لإبداعية لديهم والتي ساهمت في إيجاد العديد من الحلول التي يعاني منها المواطنون.
كما تحدثت عبيدات عن مجموعة من المشاريع الصغيرة التي قمن بتأسيسها مجموعة من سيدات المنطقة والشابات، والتي ساهمت في تمكينهن اقتصاديا.
من جهة أخرى، نفذ مركز شباب إربد النموذجي اليوم جلسة حوارية بعنوان: " الاهتمام بالزراعة البيئية"، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.
وخلال الجلسة تحدثت المهندسة الزراعية، مريم البطاينة، عن أهمية الوسائل المستخدمة في الزراعة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن إطار الاستدامة والاكتفاء الذاتي.
كما تطرقت البطاينة إلى بعض الوسائل المستخدمة في الزراعة العضوية ومقارنتها مع الطرق التقليدية السائدة في الزراعة.
وتخلل اللقاء تبادل للمعلومات والخبرات والأسئلة والاستفسارات من الحضور وعمل مسابقة لزراعة بعض الأنواع من النباتات.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
15/10/2023 23:52:37
MENAFN15102023000117011021ID1107244196
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