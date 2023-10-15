اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي يندد باستهداف إسرائيل للصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ندد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين، وذلك في إطار عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الاتحاد، في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن استهداف إسرائيل للصحفيين يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهامهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل أشكال الهجوم المتعمد.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الصحفيين وضمان عدم إفلاته من العقاب.

كما شدد الاتحاد على ضرورة تأمين الحماية لجميع الأطقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من القيام بواجبها المهني.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

15/10/2023 23:49:31