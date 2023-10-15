اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي يندد باستهداف إسرائيل للصحفيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- ندد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين، وذلك في إطار عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الاتحاد، في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن استهداف إسرائيل للصحفيين يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهامهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل أشكال الهجوم المتعمد.
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الصحفيين وضمان عدم إفلاته من العقاب.
كما شدد الاتحاد على ضرورة تأمين الحماية لجميع الأطقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من القيام بواجبها المهني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
15/10/2023 23:49:31
MENAFN15102023000117011021ID1107244195
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