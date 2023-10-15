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وقفة في بلدة سحم الكفارات تضامنا مع غزة

10/15/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 15 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في بلدتي سحم وسمر الكفارات في لواء بني كنانة مساء اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة.
وتحدث في الوقفة التضامنية وجهاء من البلدتين وشبابها، ومثقفون حول أبعاد وأثر هذا العدون الغاشم على قطاع غزة والمدن الفلسطينية.
وندد المشاركون في الوقفة، بالعدوان الصهيوني المتواصل، معربين عن رفضهم الشعبي للغطرسة الصهيونية والاعتداء على المدنيين والأطفال الأبرياء.
وأكدوا دعمهم المتواصل للأهل في قطاع غزة ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في موقفها الدائم والداعم للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
15/10/2023 23:47:56

MENAFN15102023000117011021ID1107244194

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