وقفة في بلدة سحم الكفارات تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في بلدتي سحم وسمر الكفارات في لواء بني كنانة مساء اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة.
وتحدث في الوقفة التضامنية وجهاء من البلدتين وشبابها، ومثقفون حول أبعاد وأثر هذا العدون الغاشم على قطاع غزة والمدن الفلسطينية.
وندد المشاركون في الوقفة، بالعدوان الصهيوني المتواصل، معربين عن رفضهم الشعبي للغطرسة الصهيونية والاعتداء على المدنيين والأطفال الأبرياء.
وأكدوا دعمهم المتواصل للأهل في قطاع غزة ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في موقفها الدائم والداعم للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
15/10/2023 23:47:56
MENAFN15102023000117011021ID1107244194
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