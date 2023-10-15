فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie يحقق 92 مليون دولار عالميًا

MENAFN - Youm7) حقق فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie، إيرادات وصلت إلى 92 مليونًا و636 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 29 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures .

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و436 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و48 مليونًا و200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie يدور بعد هبوط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويمنح صغار باو باترول قوى خارقة، ويحولهم إلى الجراء الجبارة، بالنسبة إلى سكاي، وهو أصغر عضو في الفريق، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة.

لكن الأمور تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يخرج هامدينجر الأرشيفي للصغار من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى الخارقة لصالح الشريرين، ونظرًا لأن مصير Adventure City معلق في الميزان، يتعين على Mighty Pups

إيقاف الأشرار الخارقين قبل فوات الأوان، وسيحتاج Skye إلى معرفة أنه حتى أصغر الجرو يمكنه أن يحدث فرقًا كبيرًا.

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

من بطولة مكينا جريس، تاراجي بي هينسون، مارساي مارتن، كريستيان كونفيري، رون باردو، ليل ريل هويري، كيم كارداشيان، كريس روك، سيرينا ويليامز، آلان كيم، برايس جونزاليس.



