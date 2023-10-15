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فريق أبو شعر يقدم حفل إنشاد دينى بالساقية يوم 2 نوفمبر المقبل

10/15/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى
فريق الإخوة أبو شعر
السورى حفل إنشاد دينى يوم 2 نوفمبر المقبل بساقية الصاوى، ويبدأ الحفل فى الثامنة مساء على مسرح النهر بالزمالك، وتقدم الفرقة باقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صل على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبى وقمرن وبحبك وبريدك ، ويختتم الفريق الحفل بـ "هو كده الحي".



وقال عبد الرحمن أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".



وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بـ سوريا، والعكس صحيح".



وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفًا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية



وفى حوار شيق امتزج بالدموع تارة والفرح تارة أخرى، بدأ محمد خير من فريق "أبو شعر" حديثه وعينه مليئة بالدموع قائلا "إن الدخول على الشعب المصرى ليس بالصعب وأذكر موقفا حين دخولنا مصر وجهت كلامى لأخى لا أحد يعرف عنا شيئا في مصر وسنحتاج إلى وقت حتى يعرفنا المصريون وفى أحد المواقف بعد مرور وقت جاءنى طفل ينادى على قائلا مش انت بتاع أبو شعر وجه والده قال لى انتوا عندنا انتوا شرفتنونا ومن وقتها قولت يارب هي فتحة خير مش هقول شعب مصر هقول أهلنا وإخواتنا"












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