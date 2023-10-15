مسلسل Star Trek: Prodigy يجد منصة عرض جديدة بعد إلغائه من Paramount بلس

MENAFN - Youm7) وجد مسلسل الأنيميشن Star Trek: Prodigy منصة عرض جديدة، بعد أن ألغت شبكة Paramount بلس، العمل في يونيو الماضى قبل طرح حلقات الموسم الثاني، وبالتالي من المقرر أن تطرح منصة نتفليكسالموسم الأول خلال العام الجارى، على أن يطرح الموسم الثانى من السلسلة في خلال العام المقبل 2024.

يضم مسلسل Star Trek: Prodigy أصوات كل من: بريت جراي، وإيلا بورنيل، وجيسون مانتزوكاس، وأنجوس إمري، ورايلي الأزراكي، ودي برادلي بيكر، وجيمي سيمبسون، وجون نوبل، وكيت مولجرو.



ويتبع مسلسل الأنيميشن Star Trek: Prodigy مجموعة من الشباب الفضائيين أثناء سفرهم عبر الفضاء في مركبة فضائية مهجورة. وتوجه إلى رباعي ألفا، وعلى طول الطريق، يتم مساعدتهم من قبل مستشار التصوير المجسم للتدريب في حالات الطوارئ على متن السفينة، والذي يشبه صوت الكابتن كاثرين جانواي من Star Trek: Voyager.

وكان قد حقق المسلسل الجديد The Fall Of The House Of Usher الذى طرح على منصة نتفليكس اليوم 12 أكتوبر الجارى، نجاحًا كبيرًا مع النقاد، حيث وصفه الكثيرون بأنه أفضل عمل رعب من مسلسل شبكة HBO الناجح Succession.

المسلسل هو المسلسل الجديد لـ مايك فلاناجان، الذي أنشأ أعمال مثل The Haunting Of Hill House، وThe Haunting Of Bly Manor، وMidnight Mass خلال هذا العام.

ستدور سلسلة نتفليكس الجديدة The Fall of the House of Usher، حول قصة مدير تنفيذي لشركة فاسدة يتعين عليه مواجهة ما فعله في الماضي عندما يبدأ أطفاله في الموت في ظل ظروف غامضة.

كتب فلاناجان، واصفًا المسلسل على X العام الماضي: "هذا المسلسل القصير عبارة عن ريمكس حديث لبعض الأعمال الأكثر شهرة لإدجار آلان بو، ولإخبار هذه الحكاية الملحمية عن الجشع والرعب والمأساة، قمنا بتجميع أكبر مجموعة من الممثلين".



