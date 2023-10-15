ما مخاطر إدمان السوشيال ميديا على الحياة الزوجية؟ ناقشها الحياة أنت وهى

MENAFN - Youm7) يمكن أن يؤدي الانشغال الزائد بالمواقع الاجتماعية إلى انعدام التواصل الحقيقي والانخراط العاطفي بين الزوجين، قد يؤدي ذلك إلى انعدام الاهتمام المشترك والتفاهم العميق، ما يؤثر على جودة العلاقة وقدرتها على التطور والنمو.

واستعرض برنامج "الحياة أنت وهي " تقديم الإعلامية راندا فكري على قناة الحياة طريقة تعامل الزوج مع الزوجة مع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب الزوجة التي قد يؤثر عليها بشكل أكبر من الرجل، وأوضح عمرو عز استشاري العلاقات الزوجية أن على حد سواء الرجل والمرأة قد يصلون لمرحلة إدمان التكنولوجيا وذلك نتيجة حاجتهم للهروب من الواقع، وهو حالة من الفصل بين "موود" العمل والبيت، وذلك بالنسبة للرجال، الأمر الذي قد يصنع فجوة بينهما، ويصبح مستمعًا لزوجته ولكن دون تفاعل معها.

راندا فكري الفرق بين الرجل والمرأة في استخدام التكنولوجيا

كما أوضح استشاري العلاقات الزوجية أن استخدام الرجل للتكنولوجيا يعتبر بمثابة فصل بين الحياة العملية والحياة الزوجية، كما وصف عقل الرجل بأنه مجموعة من الصناديق، وعلقت على ذلك راندا فكري أن بالفعل الرجل يحتاج وقتاً للخروج من صندوق مهام في عقله، والدخول في صندوق أخر.

استشاري العلاقات الزوجية: الزوج قد ينزعج من انشغال زوجته عنه

في المقابل قد يؤدي اهتمام المرأة بالتكنولوجيا وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي إلى شعور الزوج بالإهمال بعض الشيء، كما أردف استشاري العلاقات الزوجية أن الرجل يحتاج أن تترك المرأة السوشيال ميديا وتضعها جانباً مادام أتى إلى المنزل، كما أكد أن إدمان السوشيال ميديا يصيب الرجل والمرأة ولكن المرأة على قد أكثر قليلاً، الأمر الذي قد يزعجها إذا قام الزوج بإهمالها نتيجة اهتمامة بمواقع التواصل.

الحياة أنت وهي الحياة الزوجية تحتاج للراحة بين الزوج والزوجة

وأكد استشاري العلاقات الزوجية أن يفضل أن يترك كلا الزوجين مساحة للأخر لكي يتنفس فيها بعيداً عن جو المشاحنات الزوجية، كرمشاهدة مباراة، أو عمل شوبينج أو ما شابه، فتزيد هذه المساحة تقارب الزوجين بين الحين والآخر.

الزوج المصاب بإدمان السوشيال ميديا يحتاج للعلاج

التحمل وعدم الأكتراث للأمر قد يزيد من المشكلات إذا كانت الزوجة تعاني من إمان زوجها لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح استشاري العلاقات الزوجية أن لابد من اعتراف الزوج بهذه المشكلة والتوجه للعلاج إذا لم يكن يستطيع السيطرة على نفسه في هذا الأمر.