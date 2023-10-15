ما مخاطر إدمان السوشيال ميديا على الحياة الزوجية؟ ناقشها الحياة أنت وهى

(MENAFN
- Youm7) يمكن أن يؤدي الانشغال الزائد بالمواقع الاجتماعية إلى انعدام التواصل الحقيقي والانخراط العاطفي بين الزوجين، قد يؤدي ذلك إلى انعدام الاهتمام المشترك والتفاهم العميق، ما يؤثر على جودة العلاقة وقدرتها على التطور والنمو.
واستعرض برنامج "الحياة أنت وهي " تقديم الإعلامية راندا فكري على قناة الحياة طريقة تعامل الزوج مع الزوجة مع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب الزوجة التي قد يؤثر عليها بشكل أكبر من الرجل، وأوضح عمرو عز استشاري العلاقات الزوجية أن على حد سواء الرجل والمرأة قد يصلون لمرحلة إدمان التكنولوجيا وذلك نتيجة حاجتهم للهروب من الواقع، وهو حالة من الفصل بين "موود" العمل والبيت، وذلك بالنسبة للرجال، الأمر الذي قد يصنع فجوة بينهما، ويصبح مستمعًا لزوجته ولكن دون تفاعل معها.
راندا فكري الفرق بين الرجل والمرأة في استخدام التكنولوجيا
كما أوضح استشاري العلاقات الزوجية أن استخدام الرجل للتكنولوجيا يعتبر بمثابة فصل بين الحياة العملية والحياة الزوجية، كما وصف عقل الرجل بأنه مجموعة من الصناديق، وعلقت على ذلك راندا فكري أن بالفعل الرجل يحتاج وقتاً للخروج من صندوق مهام في عقله، والدخول في صندوق أخر.
استشاري العلاقات الزوجية: الزوج قد ينزعج من انشغال زوجته عنه
في المقابل قد يؤدي اهتمام المرأة بالتكنولوجيا وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي إلى شعور الزوج بالإهمال بعض الشيء، كما أردف استشاري العلاقات الزوجية أن الرجل يحتاج أن تترك المرأة السوشيال ميديا وتضعها جانباً مادام أتى إلى المنزل، كما أكد أن إدمان السوشيال ميديا يصيب الرجل والمرأة ولكن المرأة على قد أكثر قليلاً، الأمر الذي قد يزعجها إذا قام الزوج بإهمالها نتيجة اهتمامة بمواقع التواصل.
الحياة أنت وهي الحياة الزوجية تحتاج للراحة بين الزوج والزوجة
وأكد استشاري العلاقات الزوجية أن يفضل أن يترك كلا الزوجين مساحة للأخر لكي يتنفس فيها بعيداً عن جو المشاحنات الزوجية، كرمشاهدة مباراة، أو عمل شوبينج أو ما شابه، فتزيد هذه المساحة تقارب الزوجين بين الحين والآخر.
الزوج المصاب بإدمان السوشيال ميديا يحتاج للعلاج
التحمل وعدم الأكتراث للأمر قد يزيد من المشكلات إذا كانت الزوجة تعاني من إمان زوجها لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح استشاري العلاقات الزوجية أن لابد من اعتراف الزوج بهذه المشكلة والتوجه للعلاج إذا لم يكن يستطيع السيطرة على نفسه في هذا الأمر.
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