حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: خذ قرارت حاسمة

مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك سرعة بديهة خارقة، وذكى، ومن السهل أن يتقبل الرأي الأخر بكل سلاسة حتى ولو كان يختلف معه، ويحب السفر والحرية.





برج الحمل في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب الضحك والدعابة، والمغامرة واللذهاب لأماكن جديدة، ولكن يعرف عنه حبه للأنفاق مما قد يجد نفسه في المستقبل يتعرض لمشاكل مالية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:

لا تشعر بالتوتر، مهما حدث معك، ركز في عملك، ولا تدخل في نقاش عقيم، ولا تحاول ان تغضب نفسك، وطور نفسك من خلال أخذ دورات مهارية في العمل لتكون أفضل.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

احتوى شريك الحياة، واجلس لتتحدث معه، وأعطيه الوقت الكافى ليشعر بأهميته لديك، وعوضه عن كثرة غيابك في العمل، عن طريق تنظيم رحلة إلى مكان جديد.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تنظم مواعيد نومك، وأبتعد عن الكافيين الذى تتناوله في اليوم، حتى لا تتعرض للأرق والأرهاق، وتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل في الصباح.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

قابل الأصدقاء القدامى كل فترة، لتستمد منهم الطاقة الإيجابية والبهجة، مع عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، حتى تنتهى منه بشكل سريع، وخذ قرارت حاسمة سريعة.





برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: تجنب أي صراع





مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية بشكل كبير، ويحقق كل أحلامه مهما كانت التحديات، لتصبح حقيقة على أرض الواقع، ولديه عزيمة قوية.

برج الثور في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية ذكية وهادئة، ويفكر بشكل غير منطقى، ويسرع بمساعدة من يحتاجه بدون ذرة تردد ويعتمد عليه لأقصى درجة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:

لديك العديد من المسؤليات التي تعمل عليها، فحاول أن تنجزها كلها على أكمل وجه، وضع خطط حتى تنهى المهام التي لديك على حسب الأهمية، والأولوية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تعترف بحبك ناحية شريك الحياة المستقبلي بشكل سريع، حتى يعلم أنك تحبه، ولا تتركه في حيرة غير مبررة، وخذ خطوة جادة نحوه حتى تعيش معاه حياة سعيدة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:

لا تتناول الطعام المصنوع من الشارع الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية، التي قد تؤثر عليك، ومارس رياضة المشى كل يوم، لتشعر بالراحة والنشاط في نفس الوقت.





برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عيك أن تتجنب أي صراع من حولك، وأبتعد عن أي مشادة مهما كان الوضع، وركز في عملك حتى تصل للمكانة التي تستحقها، فأنت الأجدر على تحقيق كل ما تريد.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:فكر في هدية





مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه أجتماعى من الطراز الأول يكتسب الأصدقاء من حول أنحاء العالم بسرعة شديدة، وليده شعبية واسعة من لباقته الكبيرة.





برج الجوزاء في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز كل المخاطر التي من حوله، وذكى في التعامل معها، ويجد الحلول المناسبة الصحيحة، ويستخدم في ذلك المواهب التي يمتلكها.





مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:

قد تصادف بعض المشاكل في العمل، فحاول أن تحلها بهدوئك المعهود، ولا تقلق من حجم المشاكل فأنت قادر على التصدي لها، مع الحصول على خبرات متراكمة مما يجعلك شخص قوى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عامل شريك الحياة بشكل جيد وأحتويه حتى تشعره بالأمان والحب، وفكر في هدية جميلة له، حتى يعرف كم تقدره وتمتن لوجوده فى حياتك، لتعيش سعادة كبيرة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تحصل على قسط من الراحة والنوم حتى تشعر بالإسترخاء، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة لصحة جسدك وبشرتك.





برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

أنت تمتلك عقل متفتح مما يجعلك قادر على رؤية الأمور من حولك بشكل واضح، وضع خطط طويلة الآجل حتى تكون قادر على تقييم مشروعك لتعرف مدى تقدمك.

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:تابع حياتك كما ترى





مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر بكل الحداث التي يمر بها بشكل كبير، ولديه عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، ورومانسى لأقصى درجة.





برج السرطان في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج السرطان يتمتع بأنه لديه حدس عال يمكنه من فهم الأشخاص من حوله، ويفهم المعطيات التي أمامه، وقادر على التأقلم مع الظروف المتغيرة بسهولة.





مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تجد وقت لنفسك بعد العمل، وخذ بعض الوقت للعمل الإبداعى، وأجتهد في عملك ولا تترك أي شيء للصدفة، وحقق ما تريده فأنت صاحب القرار على النجاح.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن توسع من دائرة معارفك لتجد الشخص المثالى الذى تكون قادر على أتخاذه شريك حياة مستقبلى، يفهمك ويحبك ويقدرك، ويعرف أنك أنسان حساس.





برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تمارس رياضة اليوجا فهى قادرة على أن تمدك بالسلام النفسى والهدوء، مع تناول الطعام الذى يحتوى على العناصر المفيدة وأشرب الماء خلال ساعات اليوم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تلتفت إلى رأى الناس فيك، فأنت على حق، تابع حياتك كما ترى، وقوم بما تريده، حتى تصل للمكانة التي تحلم بها، وخذ قرارك من نفسك ولا تسأل أحد.





برج الجدي.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: قرارات مهمة

برج الجدي يتميز بقدرته على تحقيق اهدافه بسهولة، فهو قادر على اتخاذ القرار بكفاءة وعقلانية في اوقات حرجة، صاحب حضور وشخصية قوية، واثق بذاته ومعتد بنفسه، مرح وشجاع.

برج الجدي في حظك اليوم 16 أكتوبر

برج الجدي من الشخصيات المرحة التي تعشق الحياة والفرح، متقلب المزاج نسبياً، ولكنه يستطيع تخطي ما يعكر صفوه بسهولة، يتحمل مسئولية قراراته بشجاعة ومسئولية، عقلاني ويهتم بالتفاصيل وقادر على تحليل وتقييم الأوضاع بكفاءة شديدة

مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

التغييرات التي قمت بها في الفترة الماضية تحتاج لتكليلها بالنجاح المرجو، اسعى في الفترة الحالية بأقصى جهدك لأثبات ذاتك وحاول عدم الانسياق وراء مشتتات الذهن، لا تضيع سنين الكفاح في لحظة غضب او اهمال غير مطلوبة

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول الفصل دائماً بين حياتك الشخصية والاجتماعية، فشريكك والمقربين منك ليس لهم ذنب في الضغوط التي تتعرض لها حالياً، تجاوز اي شيء قد يعكر صفو سعادتك عندما تحقق ما تبحث عنه

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

الفترة الحالية تشهد للجدي توتر كبير، اكبر من الفترات السابقة، حاول الهدوء حتى لا تفقد زمام الامور، وايضاُ حتى لا تعاق رؤيتك في فهم ما يدور حالياً، بعض تمارين اليوجا او التمارين الذهنية او ممارسة لعبة مع شخصك المفضل كفيلة بكسر ذلك التوتر

برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ينتظر الجدي في تلك الفترة قرارات مهمة من شأنها تغيير وضعه الحالي والمستقبلي بشكل كبير، وايا كانت النتائج فأنها فرصة لا يمكن اضاعتها او عدم الأستفادة منها، الأمر كله متوقف عليك، نجاحك ما هو الا مسألة وقت، انتظرت سنوات عديدة ولكنك بأصرارك ستصل في نهاية المطاف

برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: حاول الاستماع

برج القوس برج عصبي بعض الشيء، لكنه صاحب قلب حنون وعطوف للغاية، نموذج للأبراج المتقلبة المزاج، لا يمكن توقع ردود افعاله، عاطفي للغاية، وذكي جداً، شجاع لدرجة التهور، ويعتبر القوس البرج الوحيد الذي يصل لأقصى امكانياته بأسرع وقت

برج القوس في حظك اليوم 16 أكتوبر

برج القوس من الشخصيات الحساسة العاطفية ولكنها تعتبرها ضعف، لذا فيحاول اظهار نفسه بشكل مخالف لما هو عليه حقيقة، عنيد وغيور، مرن وقادر على تحمل المسئولية، قيادي ولكنه متهور على الأغلب، يكره القويم والالتزام المفروض، صادق

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الأديب نجيب محفوظ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

محافظتك على روتينيك اليومي المنظم شيء رائع، ولكنه سيصيبك بالرتابة، حاول كسر القواعد قليلاً واضافة شيء جديد او ممارسة هواية جديدة، ستزداد معارفك وسيتحسن وضعك العاطفي والمزاجي ايضاً

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

التمسك بالرأي في بعض المواقف لا يدل على القوة بقدر ما يدل على التسلط ومحاولة فرض الرأي، حاول الوصول لحلول وسط ولا تلغي رأي الاخر، حاول تفهمه والاستماع إليه واقناعه بالعقل والحجة والبرهان

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

تمارين اليوجا والقراءة اليومية كفيلة بتحسين مزاجيتك ومنحك القدرة على السيطرة على انفعالاتك الغير محسوبة، وبعض التمارين الرياضية قادرة على تفريغ شحنات الغضب فألتزم بجدول روتيني يومي بقدر الإمكان

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة تشهد العديد من التقلبات والرؤى الجديدة للواقع، والتي يمكنك من خلالها التعامل مع كافة الاحداث المستقبلية بعدم رعونة وقدرة مطلقة على مواكبتها، حاول الأستفادة من تلك الفترة بأكثر قدرة ممكنة، فأنها ستغير طريقة حياتك ومستقبلك للأبد

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: جدد نشاطك

برج الحوت من الأبراج الهادئة، رومانسي وعاطفي، مبدع وخيالي، متواضع ومتهور احياناً، يمتلك تركيز عالٍ بالتفاصيل، مرن نسبياً وكسول في بعض الأوقات التي يحتاج فيها للراحة.

برج الحوت في حظك اليوم 16 أكتوبر

برج الحوت من الشخصيات الحالمة، التي تبحث عن تطلعتها من خلال خيالها، قادر على تفهم مشاعر الاخرين، يهتم كثيراً بالجانب العاطفي والمشاعر المتبادلة، يحلل اي شيء من خلالها، يكره القوانين ولا يخضع لأي قيود

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

انتظارك للفرصة لا يجعلها تأتي، الفرصة لا تنتظر بل تُصنع، فأصنع فرصتك وساعد نفسك على تخطي حدودك فالحياة احياناً ما تحتاج للشجاعة والمنافسة والجراءة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

لا تحاول فهم الكون من خلال منظورك، اعتمد دائماً على تفهم وجهه نظر الاخر وبخاصة المقربين منك، لا تحاول رفض ارائهم، فهم اولاً واخيراً يهتمون بك مثلما تهتم انت بنفسك، بل احياناً اكثر

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

الرياضة البدنية تساعدك على تجديد نشاطك وتفتح لك افاقاً جديدة وتحسن من مزاجيتك، التي تحتاج للاهتمام بها في الوقت الحالي، بعض التمارين ستفيدك بدنياً وستجدد افكارك عقلياً

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة الحالية هي فترة استقرار على كافة الاصعدة بالنسبة للحوت ولكنها مع ذلك تفتح طرق جديدة تشير لمستقبلك، فحاول اغتنام تلك الطرق التي هي بمثابة فرص غير مرئية، واصنع منها ايضاً فرصاً جديدة لك، فهي ما ستشكل مستقبلك

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: فترة جيدة

برج الدلو من اكثر الأبراج المتفردة في العقلانية المفرطة، فهو ذكي لماح معتدل المزاج دائماً، نشيط ومرن وصاحب قدرة فائقة على التأقلم مع الأحداث، علمي على الجانب الواقعي، يستطيع التواصل بسهولة مع الأخرين

برج الدلو في حظك اليوم 16 أكتوبر

برج الدلو من الشخصيات المرحة المحبة للحياة والأنطلاق، يستطيع الدلو الأستمتاع بحياته بأفضل شكل ممكن، صاحب ذاكرة مميزة ولكنه يستطيع تخطي بعض الذكريات، عقلاني وعاطفي ويعشق الأجواء العائلية والأسرية

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان آسر ياسين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

تعاملك مع احداث الفترة الماضية شيء وما سيحدث مستقبلاً شيء اخر، فلا تتكاسل عن اكتساب خبرات جديدة او تطوير الذات لمواكبة المستحدثات، وحاول عدم الألتفات للأراء الإنهزامية، سعيك سيكلل بالنجاح ان حافظت على استراتيجيتك

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

محاولة احاطة نفسك بجزء من الغموض سيشكل عائقاً في علاقاتك الخاصة، انفتح على المقربين فتبادل المشاعر يعطيك مصداقية واقتراب اكثر منهم، وبدوره سيحسن وضعك العاطفي والعائلي والاجتماعي بشكل اكبر

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

محافظتك على روتينيك اليومي المنظك شيء رائع، ولكنه سيصيبك بالرتابة، حاول كسر القواعد قليلاً واضافة شيء جديد او ممارسة هواية جديدة، ستزداد معارفك وسيتحسن وضعك العاطفي والمزاجي ايضاً

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة جيدة على الصعيد العام يعقبها نجاحات صغيرة في كافة المجالات، مع توقع مستقبلي بتحسن الوضع لأفضل شكل ممكن، مع الوصول لأهدافك المرجوة، وهو الأمر الذي سيستلزم اهداف جديدة ورؤية مختلفة للحفاظ على النجاحات الحالية، استمر وتشجع وأفرح بإنجازاتك

برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:أفتح أبواب النجاح





مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يفضل العيش بدون أي قيود وبحرية، ويعشق المغامرة والأماكن الجديدة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ولا يحب أن يتقبل الرأي الآخر.





برج الميزان في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج الميزان يتمتع بمشاعر رومانسية حساسة وجذاب لأقصى حد، ولديه مبادئ يسير عليها طوال حياته، ولا يحب أن يغيرها لأنه يؤمن بها.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت تمتلك ملاحظة قوية مما يجعلك تستخدمها في العمل لتزيد من مهارتك لأنهاء العمل بشكل سريع، وفى نفس الوقت قادر على حل أي خلاف في العمل بكل سلاسة.





برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تتعرف على شريكك وتعرف الصفات التي يمتلكها سواء الروحية أم الفكرية ليكون في تناسب بين العقلين، وعندها يجب أن تأخذ خطوة جادة نحوه.





برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أحرص على تناول المشروبات الساخنة مع التقليل من السكريات، وتناول الطعام الصحى الذى لا يحتوى على السعرات الحرارية العالية، ونظم مواعيد نومك.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لباقتك العالية تمكنك من التعرف لأشخاص في مراكز كبيرة، مما يفتح لك أبواب كبيرة من النجاح والتوفق، لتصل لمكانة كنت تحلم بها ولا تتوقع الحصول عليها.

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: وظيفة مرموقة





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أنه قادر على تحقيق أهدافه التي يضعها نصب عينيه، ويعشق العمل في وظائف كبيرة، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر مهما كان صحيح.

برج الأسد في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالأخلاص الشديد لمن حوله، وكريم لأقصى درجة، ويعشق القراءة مهما كان عنوان الكتاب الذى يجده أمامه، ويغضب من أقل شيء.





مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت قادر بعملك الجاد أن تلفت انتباه رؤسائك لك، مما يجعلك تحصل على التقدير والأعجاب منهم، مع الوصول إلى وظيفة مرموقة مع الحصول على مكاسب مالية.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تقلل التوتر الذى تشعر به مع شريك الحياة المستقبلي وكن صريح معه، ولا تقلق من تأثير الحديث عليه، ما دمت تشعر به فلا يهمك الأمر، كن مخلص في مشاعرك.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:

يجب أن تحصل على بعض الراحة والأستراخاء حتى تكون قادر على أكمال عملك بكل نشاط، مع ممارسة التمارين الرياضة بشكل دروى حتى تستعيد رشاقة جسمك من جديد.





برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تلتزم بالعمل الذى تقوم عليه ولا تتكاسل عنه مهما كانت الأسباب، وضع جدول أعمال لتسير عليه حتى تنال المكاسب المالية والمعنوية التي تحتاجها.

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:غير روتين حياتك





مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، ويقدم المساعدة لمن حوله، وناجح في حياته بشكل كبير.





برج العذراء في حظك اليوم16أكتوبر

مولود برج العذراء يتمتع بأنه اجتماعى من الطراز الأول مما يجعله يكتسب الأصدقاء بشكل سريع، ولديه ذكاء عالى، ويشعر بالتوتر والخجل من أقل شيء.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان وائل كافورى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

قد تشعر بأنك تريد أن تغير من حياتك بعض الشئ، فأسعى إلى تغير روتين حياتك، عن طريق أخذ إجازة قصيرة، وقوم على مشروعك الخاص الذى تحلم به حتى تشعر بالأمان المادى.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

لا تغضب من شريك الحياة، فالأمر لا يتعدى كونه أمر تافه، وأجعل عقلك أكبر، ليمر كل شيء بهدوء، مع التحدث عن المشاكل التي تمر به، وستجد شريكك يقف بجوارك.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

الرياضة هي الأمر الأساسى الذى يجعلك حياتك وصحتك أفضل، مع تناول طعام قليل الزويوت لتشعر بالصحة والحيوية، مع حمل زجاجة الماء أينما ذهبت.





برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

حاول أن ترشد من نفقاتك خلال تلك الأيام، وأحرص على شراء الأشياء التي تحتاجها على وجه الدقة، وأستشر في بعض أمورك أهل الثقة لتستمد منهم الخبرة اللازمة.

برج العقرب.. حظك اليومالإثنين 16 أكتوبر: تتمسك بمبادئك





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه يمتلك ذكاء نادر مما يجعله يتغلب على أي مشكلة أمامه بكل جدارة، وقادر على السيطرة على مشاعره بسهولة.





برج العقرب في حظك اليوم 16أكتوبر

مولود برج العقرب يتمتع بأن لديه مشاعر مرهفة وحساسة، ويمتلك غموض يزيد من جاذبيته، ويمتلك أصدقاء من حول أنحاء العالم، ويحقق أهدافه مهما كانت التحديات.





مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت تمتلك مبادئ تربيت عليها وتسير وفقاً لها ولا تغيرها، مما يجعل كل الزملاء تنظر لك بنظرة أحترام وتقدير، وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك لتحقق كل أهدافك.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تزيد من الروابط العاطفية بينك وبين شريك الحياة، عن طريق الذهاب إلى رحلة مميزة لبلد جديد، مع أحضار له هدية رومانسية تعبيراً عن أمتنانك له وحبك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أنت تمتلك جسد رياضى نتيجة المثابرة على التمارين الرياضية التي تقوم بها كل يوم في الصباح، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار الصحى، الذى تحتوى على العناصر المفيدة.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لديك أفكار غير عادية، مما يجعل كل من حولك يأخذ من علمك وخبراتك المتراكمة، ولأن لديك نظرة مسبقة على الأمور التي تحدث من حولك لبعد نظرك الصائب.



