حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: خذ قرارت حاسمة
مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك سرعة بديهة خارقة، وذكى، ومن السهل أن يتقبل الرأي الأخر بكل سلاسة حتى ولو كان يختلف معه، ويحب السفر والحرية.
برج الحمل في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب الضحك والدعابة، والمغامرة واللذهاب لأماكن جديدة، ولكن يعرف عنه حبه للأنفاق مما قد يجد نفسه في المستقبل يتعرض لمشاكل مالية.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:
لا تشعر بالتوتر، مهما حدث معك، ركز في عملك، ولا تدخل في نقاش عقيم، ولا تحاول ان تغضب نفسك، وطور نفسك من خلال أخذ دورات مهارية في العمل لتكون أفضل.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
احتوى شريك الحياة، واجلس لتتحدث معه، وأعطيه الوقت الكافى ليشعر بأهميته لديك، وعوضه عن كثرة غيابك في العمل، عن طريق تنظيم رحلة إلى مكان جديد.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:
عليك أن تنظم مواعيد نومك، وأبتعد عن الكافيين الذى تتناوله في اليوم، حتى لا تتعرض للأرق والأرهاق، وتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل في الصباح.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
قابل الأصدقاء القدامى كل فترة، لتستمد منهم الطاقة الإيجابية والبهجة، مع عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، حتى تنتهى منه بشكل سريع، وخذ قرارت حاسمة سريعة.
برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: تجنب أي صراع
مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية بشكل كبير، ويحقق كل أحلامه مهما كانت التحديات، لتصبح حقيقة على أرض الواقع، ولديه عزيمة قوية.
برج الثور في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية ذكية وهادئة، ويفكر بشكل غير منطقى، ويسرع بمساعدة من يحتاجه بدون ذرة تردد ويعتمد عليه لأقصى درجة.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:
لديك العديد من المسؤليات التي تعمل عليها، فحاول أن تنجزها كلها على أكمل وجه، وضع خطط حتى تنهى المهام التي لديك على حسب الأهمية، والأولوية.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عليك أن تعترف بحبك ناحية شريك الحياة المستقبلي بشكل سريع، حتى يعلم أنك تحبه، ولا تتركه في حيرة غير مبررة، وخذ خطوة جادة نحوه حتى تعيش معاه حياة سعيدة.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي:
لا تتناول الطعام المصنوع من الشارع الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية، التي قد تؤثر عليك، ومارس رياضة المشى كل يوم، لتشعر بالراحة والنشاط في نفس الوقت.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عيك أن تتجنب أي صراع من حولك، وأبتعد عن أي مشادة مهما كان الوضع، وركز في عملك حتى تصل للمكانة التي تستحقها، فأنت الأجدر على تحقيق كل ما تريد.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:فكر في هدية
مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه أجتماعى من الطراز الأول يكتسب الأصدقاء من حول أنحاء العالم بسرعة شديدة، وليده شعبية واسعة من لباقته الكبيرة.
برج الجوزاء في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تجاوز كل المخاطر التي من حوله، وذكى في التعامل معها، ويجد الحلول المناسبة الصحيحة، ويستخدم في ذلك المواهب التي يمتلكها.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:
قد تصادف بعض المشاكل في العمل، فحاول أن تحلها بهدوئك المعهود، ولا تقلق من حجم المشاكل فأنت قادر على التصدي لها، مع الحصول على خبرات متراكمة مما يجعلك شخص قوى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عامل شريك الحياة بشكل جيد وأحتويه حتى تشعره بالأمان والحب، وفكر في هدية جميلة له، حتى يعرف كم تقدره وتمتن لوجوده فى حياتك، لتعيش سعادة كبيرة.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
عليك أن تحصل على قسط من الراحة والنوم حتى تشعر بالإسترخاء، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة لصحة جسدك وبشرتك.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
أنت تمتلك عقل متفتح مما يجعلك قادر على رؤية الأمور من حولك بشكل واضح، وضع خطط طويلة الآجل حتى تكون قادر على تقييم مشروعك لتعرف مدى تقدمك.
برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:تابع حياتك كما ترى
مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه يتأثر بكل الحداث التي يمر بها بشكل كبير، ولديه عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، ورومانسى لأقصى درجة.
برج السرطان في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج السرطان يتمتع بأنه لديه حدس عال يمكنه من فهم الأشخاص من حوله، ويفهم المعطيات التي أمامه، وقادر على التأقلم مع الظروف المتغيرة بسهولة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:
عليك أن تجد وقت لنفسك بعد العمل، وخذ بعض الوقت للعمل الإبداعى، وأجتهد في عملك ولا تترك أي شيء للصدفة، وحقق ما تريده فأنت صاحب القرار على النجاح.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عليك أن توسع من دائرة معارفك لتجد الشخص المثالى الذى تكون قادر على أتخاذه شريك حياة مستقبلى، يفهمك ويحبك ويقدرك، ويعرف أنك أنسان حساس.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تمارس رياضة اليوجا فهى قادرة على أن تمدك بالسلام النفسى والهدوء، مع تناول الطعام الذى يحتوى على العناصر المفيدة وأشرب الماء خلال ساعات اليوم.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تلتفت إلى رأى الناس فيك، فأنت على حق، تابع حياتك كما ترى، وقوم بما تريده، حتى تصل للمكانة التي تحلم بها، وخذ قرارك من نفسك ولا تسأل أحد.
برج الجدي.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: قرارات مهمة
برج الجدي يتميز بقدرته على تحقيق اهدافه بسهولة، فهو قادر على اتخاذ القرار بكفاءة وعقلانية في اوقات حرجة، صاحب حضور وشخصية قوية، واثق بذاته ومعتد بنفسه، مرح وشجاع.
برج الجدي في حظك اليوم 16 أكتوبر
برج الجدي من الشخصيات المرحة التي تعشق الحياة والفرح، متقلب المزاج نسبياً، ولكنه يستطيع تخطي ما يعكر صفوه بسهولة، يتحمل مسئولية قراراته بشجاعة ومسئولية، عقلاني ويهتم بالتفاصيل وقادر على تحليل وتقييم الأوضاع بكفاءة شديدة
مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني
التغييرات التي قمت بها في الفترة الماضية تحتاج لتكليلها بالنجاح المرجو، اسعى في الفترة الحالية بأقصى جهدك لأثبات ذاتك وحاول عدم الانسياق وراء مشتتات الذهن، لا تضيع سنين الكفاح في لحظة غضب او اهمال غير مطلوبة
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي
حاول الفصل دائماً بين حياتك الشخصية والاجتماعية، فشريكك والمقربين منك ليس لهم ذنب في الضغوط التي تتعرض لها حالياً، تجاوز اي شيء قد يعكر صفو سعادتك عندما تحقق ما تبحث عنه
برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي
الفترة الحالية تشهد للجدي توتر كبير، اكبر من الفترات السابقة، حاول الهدوء حتى لا تفقد زمام الامور، وايضاُ حتى لا تعاق رؤيتك في فهم ما يدور حالياً، بعض تمارين اليوجا او التمارين الذهنية او ممارسة لعبة مع شخصك المفضل كفيلة بكسر ذلك التوتر
برج الجدي وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
ينتظر الجدي في تلك الفترة قرارات مهمة من شأنها تغيير وضعه الحالي والمستقبلي بشكل كبير، وايا كانت النتائج فأنها فرصة لا يمكن اضاعتها او عدم الأستفادة منها، الأمر كله متوقف عليك، نجاحك ما هو الا مسألة وقت، انتظرت سنوات عديدة ولكنك بأصرارك ستصل في نهاية المطاف
برج القوس.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: حاول الاستماع
برج القوس برج عصبي بعض الشيء، لكنه صاحب قلب حنون وعطوف للغاية، نموذج للأبراج المتقلبة المزاج، لا يمكن توقع ردود افعاله، عاطفي للغاية، وذكي جداً، شجاع لدرجة التهور، ويعتبر القوس البرج الوحيد الذي يصل لأقصى امكانياته بأسرع وقت
برج القوس في حظك اليوم 16 أكتوبر
برج القوس من الشخصيات الحساسة العاطفية ولكنها تعتبرها ضعف، لذا فيحاول اظهار نفسه بشكل مخالف لما هو عليه حقيقة، عنيد وغيور، مرن وقادر على تحمل المسئولية، قيادي ولكنه متهور على الأغلب، يكره القويم والالتزام المفروض، صادق
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الأديب نجيب محفوظ، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني
محافظتك على روتينيك اليومي المنظم شيء رائع، ولكنه سيصيبك بالرتابة، حاول كسر القواعد قليلاً واضافة شيء جديد او ممارسة هواية جديدة، ستزداد معارفك وسيتحسن وضعك العاطفي والمزاجي ايضاً
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي
التمسك بالرأي في بعض المواقف لا يدل على القوة بقدر ما يدل على التسلط ومحاولة فرض الرأي، حاول الوصول لحلول وسط ولا تلغي رأي الاخر، حاول تفهمه والاستماع إليه واقناعه بالعقل والحجة والبرهان
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي
تمارين اليوجا والقراءة اليومية كفيلة بتحسين مزاجيتك ومنحك القدرة على السيطرة على انفعالاتك الغير محسوبة، وبعض التمارين الرياضية قادرة على تفريغ شحنات الغضب فألتزم بجدول روتيني يومي بقدر الإمكان
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
فترة تشهد العديد من التقلبات والرؤى الجديدة للواقع، والتي يمكنك من خلالها التعامل مع كافة الاحداث المستقبلية بعدم رعونة وقدرة مطلقة على مواكبتها، حاول الأستفادة من تلك الفترة بأكثر قدرة ممكنة، فأنها ستغير طريقة حياتك ومستقبلك للأبد
برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: جدد نشاطك
برج الحوت من الأبراج الهادئة، رومانسي وعاطفي، مبدع وخيالي، متواضع ومتهور احياناً، يمتلك تركيز عالٍ بالتفاصيل، مرن نسبياً وكسول في بعض الأوقات التي يحتاج فيها للراحة.
برج الحوت في حظك اليوم 16 أكتوبر
برج الحوت من الشخصيات الحالمة، التي تبحث عن تطلعتها من خلال خيالها، قادر على تفهم مشاعر الاخرين، يهتم كثيراً بالجانب العاطفي والمشاعر المتبادلة، يحلل اي شيء من خلالها، يكره القوانين ولا يخضع لأي قيود
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني
انتظارك للفرصة لا يجعلها تأتي، الفرصة لا تنتظر بل تُصنع، فأصنع فرصتك وساعد نفسك على تخطي حدودك فالحياة احياناً ما تحتاج للشجاعة والمنافسة والجراءة.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي
لا تحاول فهم الكون من خلال منظورك، اعتمد دائماً على تفهم وجهه نظر الاخر وبخاصة المقربين منك، لا تحاول رفض ارائهم، فهم اولاً واخيراً يهتمون بك مثلما تهتم انت بنفسك، بل احياناً اكثر
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي
الرياضة البدنية تساعدك على تجديد نشاطك وتفتح لك افاقاً جديدة وتحسن من مزاجيتك، التي تحتاج للاهتمام بها في الوقت الحالي، بعض التمارين ستفيدك بدنياً وستجدد افكارك عقلياً
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
الفترة الحالية هي فترة استقرار على كافة الاصعدة بالنسبة للحوت ولكنها مع ذلك تفتح طرق جديدة تشير لمستقبلك، فحاول اغتنام تلك الطرق التي هي بمثابة فرص غير مرئية، واصنع منها ايضاً فرصاً جديدة لك، فهي ما ستشكل مستقبلك
برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: فترة جيدة
برج الدلو من اكثر الأبراج المتفردة في العقلانية المفرطة، فهو ذكي لماح معتدل المزاج دائماً، نشيط ومرن وصاحب قدرة فائقة على التأقلم مع الأحداث، علمي على الجانب الواقعي، يستطيع التواصل بسهولة مع الأخرين
برج الدلو في حظك اليوم 16 أكتوبر
برج الدلو من الشخصيات المرحة المحبة للحياة والأنطلاق، يستطيع الدلو الأستمتاع بحياته بأفضل شكل ممكن، صاحب ذاكرة مميزة ولكنه يستطيع تخطي بعض الذكريات، عقلاني وعاطفي ويعشق الأجواء العائلية والأسرية
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنان آسر ياسين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني
تعاملك مع احداث الفترة الماضية شيء وما سيحدث مستقبلاً شيء اخر، فلا تتكاسل عن اكتساب خبرات جديدة او تطوير الذات لمواكبة المستحدثات، وحاول عدم الألتفات للأراء الإنهزامية، سعيك سيكلل بالنجاح ان حافظت على استراتيجيتك
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي
محاولة احاطة نفسك بجزء من الغموض سيشكل عائقاً في علاقاتك الخاصة، انفتح على المقربين فتبادل المشاعر يعطيك مصداقية واقتراب اكثر منهم، وبدوره سيحسن وضعك العاطفي والعائلي والاجتماعي بشكل اكبر
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي
محافظتك على روتينيك اليومي المنظك شيء رائع، ولكنه سيصيبك بالرتابة، حاول كسر القواعد قليلاً واضافة شيء جديد او ممارسة هواية جديدة، ستزداد معارفك وسيتحسن وضعك العاطفي والمزاجي ايضاً
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
فترة جيدة على الصعيد العام يعقبها نجاحات صغيرة في كافة المجالات، مع توقع مستقبلي بتحسن الوضع لأفضل شكل ممكن، مع الوصول لأهدافك المرجوة، وهو الأمر الذي سيستلزم اهداف جديدة ورؤية مختلفة للحفاظ على النجاحات الحالية، استمر وتشجع وأفرح بإنجازاتك
برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:أفتح أبواب النجاح
مولود برج الميزان يتميز بعدة صفات منها أنه يفضل العيش بدون أي قيود وبحرية، ويعشق المغامرة والأماكن الجديدة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ولا يحب أن يتقبل الرأي الآخر.
برج الميزان في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج الميزان يتمتع بمشاعر رومانسية حساسة وجذاب لأقصى حد، ولديه مبادئ يسير عليها طوال حياته، ولا يحب أن يغيرها لأنه يؤمن بها.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنان مصطفى قمر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت تمتلك ملاحظة قوية مما يجعلك تستخدمها في العمل لتزيد من مهارتك لأنهاء العمل بشكل سريع، وفى نفس الوقت قادر على حل أي خلاف في العمل بكل سلاسة.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عليك أن تتعرف على شريكك وتعرف الصفات التي يمتلكها سواء الروحية أم الفكرية ليكون في تناسب بين العقلين، وعندها يجب أن تأخذ خطوة جادة نحوه.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أحرص على تناول المشروبات الساخنة مع التقليل من السكريات، وتناول الطعام الصحى الذى لا يحتوى على السعرات الحرارية العالية، ونظم مواعيد نومك.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لباقتك العالية تمكنك من التعرف لأشخاص في مراكز كبيرة، مما يفتح لك أبواب كبيرة من النجاح والتوفق، لتصل لمكانة كنت تحلم بها ولا تتوقع الحصول عليها.
برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر: وظيفة مرموقة
مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أنه قادر على تحقيق أهدافه التي يضعها نصب عينيه، ويعشق العمل في وظائف كبيرة، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر مهما كان صحيح.
برج الأسد في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج الأسد يتمتع بالأخلاص الشديد لمن حوله، وكريم لأقصى درجة، ويعشق القراءة مهما كان عنوان الكتاب الذى يجده أمامه، ويغضب من أقل شيء.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت قادر بعملك الجاد أن تلفت انتباه رؤسائك لك، مما يجعلك تحصل على التقدير والأعجاب منهم، مع الوصول إلى وظيفة مرموقة مع الحصول على مكاسب مالية.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عليك أن تقلل التوتر الذى تشعر به مع شريك الحياة المستقبلي وكن صريح معه، ولا تقلق من تأثير الحديث عليه، ما دمت تشعر به فلا يهمك الأمر، كن مخلص في مشاعرك.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:
يجب أن تحصل على بعض الراحة والأستراخاء حتى تكون قادر على أكمال عملك بكل نشاط، مع ممارسة التمارين الرياضة بشكل دروى حتى تستعيد رشاقة جسمك من جديد.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك أن تلتزم بالعمل الذى تقوم عليه ولا تتكاسل عنه مهما كانت الأسباب، وضع جدول أعمال لتسير عليه حتى تنال المكاسب المالية والمعنوية التي تحتاجها.
برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 16 أكتوبر:غير روتين حياتك
مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق التفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، ويقدم المساعدة لمن حوله، وناجح في حياته بشكل كبير.
برج العذراء في حظك اليوم
16
أكتوبر
مولود برج العذراء يتمتع بأنه اجتماعى من الطراز الأول مما يجعله يكتسب الأصدقاء بشكل سريع، ولديه ذكاء عالى، ويشعر بالتوتر والخجل من أقل شيء.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنان وائل كافورى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:
قد تشعر بأنك تريد أن تغير من حياتك بعض الشئ، فأسعى إلى تغير روتين حياتك، عن طريق أخذ إجازة قصيرة، وقوم على مشروعك الخاص الذى تحلم به حتى تشعر بالأمان المادى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
لا تغضب من شريك الحياة، فالأمر لا يتعدى كونه أمر تافه، وأجعل عقلك أكبر، ليمر كل شيء بهدوء، مع التحدث عن المشاكل التي تمر به، وستجد شريكك يقف بجوارك.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
الرياضة هي الأمر الأساسى الذى يجعلك حياتك وصحتك أفضل، مع تناول طعام قليل الزويوت لتشعر بالصحة والحيوية، مع حمل زجاجة الماء أينما ذهبت.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حاول أن ترشد من نفقاتك خلال تلك الأيام، وأحرص على شراء الأشياء التي تحتاجها على وجه الدقة، وأستشر في بعض أمورك أهل الثقة لتستمد منهم الخبرة اللازمة.
برج العقرب.. حظك اليوم
الإثنين 16 أكتوبر: تتمسك بمبادئك
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه يمتلك ذكاء نادر مما يجعله يتغلب على أي مشكلة أمامه بكل جدارة، وقادر على السيطرة على مشاعره بسهولة.
برج العقرب في حظك اليوم 16
أكتوبر
مولود برج العقرب يتمتع بأن لديه مشاعر مرهفة وحساسة، ويمتلك غموض يزيد من جاذبيته، ويمتلك أصدقاء من حول أنحاء العالم، ويحقق أهدافه مهما كانت التحديات.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:
أنت تمتلك مبادئ تربيت عليها وتسير وفقاً لها ولا تغيرها، مما يجعل كل الزملاء تنظر لك بنظرة أحترام وتقدير، وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك لتحقق كل أهدافك.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
عليك أن تزيد من الروابط العاطفية بينك وبين شريك الحياة، عن طريق الذهاب إلى رحلة مميزة لبلد جديد، مع أحضار له هدية رومانسية تعبيراً عن أمتنانك له وحبك.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أنت تمتلك جسد رياضى نتيجة المثابرة على التمارين الرياضية التي تقوم بها كل يوم في الصباح، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار الصحى، الذى تحتوى على العناصر المفيدة.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لديك أفكار غير عادية، مما يجعل كل من حولك يأخذ من علمك وخبراتك المتراكمة، ولأن لديك نظرة مسبقة على الأمور التي تحدث من حولك لبعد نظرك الصائب.
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