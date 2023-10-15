5 وصفات طبيعية للشعر الجاف.. تعالج التلف وترطب بعمق

(MENAFN
- Youm7) يُعتبر الشعر الجاف مشكلة شائعة تواجهها الكثير من النساء والرجال، ويتطلب الشعر الجاف رعاية خاصة لترطيبه وتغذيته بعمق، بدلاً من الاعتماد على المنتجات الكيميائية المحتوية على مواد كيميائية ضارة، يمكنك تجربة هذه الوصفات الطبيعية للشعر الجاف التالية من موقع "بولد سكاي" الهندي لتحسين حالة شعرك الجاف:
زيت جوز الهند وزيت الزيتون
يمكنك مزج كمية متساوية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وتسخينهما قليلاً. ثم قومي بتدليك الزيت المختلط على فروة الرأس وتوزيعه على طول الشعر. اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو. هذه الوصفة تساعد في ترطيب الشعر الجاف وتعزيز لمعانه.
وصفة العسل والزبادي
امزجي ملعقتين من العسل مع نصف كوب من الزبادي الطبيعي. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. يحتوي العسل على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، في حين يساعد الزبادي في تغذية الشعر وترطيبه.
وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون
اهرسي نصف حبة أفوكادو وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. قومي بتطبيق الخليط على الشعر وفروة الرأس واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله جيدًا. الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي ترطب وتغذي الشعر الجاف.
وصفة البيض وزيت اللوز
اخفقي بيضة واحدة في وعاء وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه جيدًا. البيض يحتوي على البروتينات والدهون التي تغذي الشعر وتعزز ترطيبه.
وصفة خل التفاح
امزجي ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، ثم اغسليه بالمزيج السابق. اتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ. يساعد خل التفاحعلى توازن الحموضة في فروة الرأس ويعزز لمعان الشعر الجاف.
هذه الوصفات الطبيعية للشعر الجاف توفر ترطيبًا وتغذيةً عميقة للشعر، وتعمل على تحسين حالته بشكل طبيعي وصحي. قومي بتطبيق هذه الوصفات بانتظام وستلاحظين تحسنًا في مرونة وقوة ومظهر شعرك الجاف.
MENAFN15102023000132011024ID1107244186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.