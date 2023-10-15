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5 وصفات طبيعية للشعر الجاف.. تعالج التلف وترطب بعمق

10/15/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) يُعتبر الشعر الجاف مشكلة شائعة تواجهها الكثير من النساء والرجال، ويتطلب الشعر الجاف رعاية خاصة لترطيبه وتغذيته بعمق، بدلاً من الاعتماد على المنتجات الكيميائية المحتوية على مواد كيميائية ضارة، يمكنك تجربة هذه الوصفات الطبيعية للشعر الجاف التالية من موقع "بولد سكاي" الهندي لتحسين حالة شعرك الجاف:


زيت جوز الهند وزيت الزيتون
يمكنك مزج كمية متساوية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وتسخينهما قليلاً. ثم قومي بتدليك الزيت المختلط على فروة الرأس وتوزيعه على طول الشعر. اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو. هذه الوصفة تساعد في ترطيب الشعر الجاف وتعزيز لمعانه.


وصفة العسل والزبادي
امزجي ملعقتين من العسل مع نصف كوب من الزبادي الطبيعي. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. يحتوي العسل على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، في حين يساعد الزبادي في تغذية الشعر وترطيبه.


وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون
اهرسي نصف حبة أفوكادو وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. قومي بتطبيق الخليط على الشعر وفروة الرأس واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله جيدًا. الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي ترطب وتغذي الشعر الجاف.


وصفة البيض وزيت اللوز
اخفقي بيضة واحدة في وعاء وأضيفي ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه جيدًا. البيض يحتوي على البروتينات والدهون التي تغذي الشعر وتعزز ترطيبه.


وصفة خل التفاح
امزجي ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، ثم اغسليه بالمزيج السابق. اتركيه لبضع دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ. يساعد خل التفاحعلى توازن الحموضة في فروة الرأس ويعزز لمعان الشعر الجاف.



هذه الوصفات الطبيعية للشعر الجاف توفر ترطيبًا وتغذيةً عميقة للشعر، وتعمل على تحسين حالته بشكل طبيعي وصحي. قومي بتطبيق هذه الوصفات بانتظام وستلاحظين تحسنًا في مرونة وقوة ومظهر شعرك الجاف.














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