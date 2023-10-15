نوم الهنا.. 5 خطوات لنفخ الوسائد وجعلها مثل الجديدة

(MENAFN
- Youm7) لا شك في أن "الكوشنز" أو الوسائد
تعطي مظهراً جميلاً وأنيقاً، سواء كانت الموجودة على السرير أو حتى في الصالون أو الأنتريه، أو حتى التي تزين الأرضيات بها التي تعتبر موضة ديكور 2024، والتي تعتبر مميزة أكثر إذا كانت ذات مظهر منفوش أو منفوخ، ولكن مع الاستخدام المستمر قد تفقد نفشتها، إلى جانب ظهور رائحة الاستخدام فيها، ولذا يستعرض "اليوم السابع" نصائح وحيلا لاستعادة الوسادة فقدت كثافتها، وذلك بحسب موقع "bhg".
نفخ الوسائد قراءة الملصقات
قبل البدء في أي خطوة قبل تنظيف أو إعادة نفخ الوسادة، عليك التأكد من قرائه الملصقات الموجودة على المخدة أولا، وخاصة إذا كانت جاهزة، أما إذا كانت مصنوعة يدويا، عليك معرفة نوع الكشوف البحث عن طريقة مناسبة له لنفخه.
نفخ الوسادة باليد
الطريقة المناسبة لنفخ الوسائد يدوياً هي الإمساك بالوسادة من أحد طرفيها وهزها لأعلى ولأسفل لاستعادة نفخ الجزء العلوي، ويمكن أيضاً التصفيق على الوسادة بين يديك، واستعادة ارتفاعها وإعادة توزيع حشوتها.
النوم نفخ الوسادة في المجفف
بعد التأكد من أن الوسادة مصنوعة من مواد قابلة لاستخدام المجفف معها، يمكن وضع مجموعة من الوسائد في المجفف وتركه يعمل لبضع دقائق، ومن ثم توزيعهم في أماكنهم المطلوبة.
كيفية نفخ الوسادة بالخارج
تأتي الوسائد الجديدة في أكياس مضغوطة، وعند فك تلك الأكياس تجدها ليست منفوخة بالدرجة الكافية، والطريقة المثالية لنفخها، بخارج المنزل، وذلك للتخلص من رائحة المصنع والمواد المستخدمة، فيفضل تركها في مكان مشمس، لتستنشق الهواء النظيف.
الوسائد نفخ وسائد السرير
حاول أن تقوم بمسحها بلطف بيدك، ثم قم بإزالة غطاء الوسادة وواقي الوسادة، ثم أمسك الوسادة عموديا وقم بتحريك الحشوة بلطف للداخل والخارج في الأعلى والوسط والأسفل لإعادة توزيع الحشوة واستعادة ارتفاعها، ثم أمسك الوسادة أفقيا، وأمسك بأي من طرفيها، بلطف عدة مرات والاستمتاع بها.
MENAFN15102023000132011024ID1107244185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.