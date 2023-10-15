نوم الهنا.. 5 خطوات لنفخ الوسائد وجعلها مثل الجديدة

MENAFN - Youm7) لا شك في أن "الكوشنز" أو الوسائدتعطي مظهراً جميلاً وأنيقاً، سواء كانت الموجودة على السرير أو حتى في الصالون أو الأنتريه، أو حتى التي تزين الأرضيات بها التي تعتبر موضة ديكور 2024، والتي تعتبر مميزة أكثر إذا كانت ذات مظهر منفوش أو منفوخ، ولكن مع الاستخدام المستمر قد تفقد نفشتها، إلى جانب ظهور رائحة الاستخدام فيها، ولذا يستعرض "اليوم السابع" نصائح وحيلا لاستعادة الوسادة فقدت كثافتها، وذلك بحسب موقع "bhg".

نفخ الوسائد قراءة الملصقات

قبل البدء في أي خطوة قبل تنظيف أو إعادة نفخ الوسادة، عليك التأكد من قرائه الملصقات الموجودة على المخدة أولا، وخاصة إذا كانت جاهزة، أما إذا كانت مصنوعة يدويا، عليك معرفة نوع الكشوف البحث عن طريقة مناسبة له لنفخه.

نفخ الوسادة باليد

الطريقة المناسبة لنفخ الوسائد يدوياً هي الإمساك بالوسادة من أحد طرفيها وهزها لأعلى ولأسفل لاستعادة نفخ الجزء العلوي، ويمكن أيضاً التصفيق على الوسادة بين يديك، واستعادة ارتفاعها وإعادة توزيع حشوتها.

النوم نفخ الوسادة في المجفف

بعد التأكد من أن الوسادة مصنوعة من مواد قابلة لاستخدام المجفف معها، يمكن وضع مجموعة من الوسائد في المجفف وتركه يعمل لبضع دقائق، ومن ثم توزيعهم في أماكنهم المطلوبة.

كيفية نفخ الوسادة بالخارج

تأتي الوسائد الجديدة في أكياس مضغوطة، وعند فك تلك الأكياس تجدها ليست منفوخة بالدرجة الكافية، والطريقة المثالية لنفخها، بخارج المنزل، وذلك للتخلص من رائحة المصنع والمواد المستخدمة، فيفضل تركها في مكان مشمس، لتستنشق الهواء النظيف.

الوسائد نفخ وسائد السرير

حاول أن تقوم بمسحها بلطف بيدك، ثم قم بإزالة غطاء الوسادة وواقي الوسادة، ثم أمسك الوسادة عموديا وقم بتحريك الحشوة بلطف للداخل والخارج في الأعلى والوسط والأسفل لإعادة توزيع الحشوة واستعادة ارتفاعها، ثم أمسك الوسادة أفقيا، وأمسك بأي من طرفيها، بلطف عدة مرات والاستمتاع بها.



