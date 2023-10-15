اعرفى إزاى تزودى كثافة الحواجب بطرق بسيطة

MENAFN - Youm7) قد تمتلك الفتاة حواجب خفيفة ورفيعة مما يجعلها تريد ان تجعلها كثيفة على حسب صيحات الموضة المختلفة، من خلال قلم التحديد، ولكن قد تريد الفتاة أن تجعل الحواجب كثيفة بشكل طبيعى، لتشعر بالراحة والثقة من نفسها، وتوجد بعض الأشياء الطبيعة التي يمكن جعل الحاجب كثيف بدون أي أضرار تذكر، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "deccanchronicle".



حواجب كثيفة

كيفية الحصول على حواجب كثيفة بشكل طبيعى:

الحواجب الكثيفة تعطى شكل مميز للوجه، وفى الأونة الأخيرة أصبحت الموضة الحواجب الكثيفة التي تشع حيوية وإشراقا، ويوجد بعض النصائح لشعر حواجب كثيفة بشكل طبيعى:

نصائح لزيادة كثافة شعر الحواجب:زيت الخروع:

زيت الخروع يعرف قديماً بأنه يثقل بصلات الشعر ويطيله، ويغذى ويرطب الشعر بشكل كبير، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامينات عديدة، ولهذا يسرع من نمو خصلة الشعر مع الحرص على استخدامه بصورته الباردة بدون تسخين.

الطريقة:

يتم استخدام بضع قطرات من زيت الخروع على الحواجب ويتم تدليك شعر الحواجب بشكل لطيف.

ويتم ترك الزيت على الحاجب لمدة تصل من 15 إلى 30 دقيقة.

يتم أخذ بضع قطرات من زيت جوز الهند وتوضع على قطعة من القطن، ويمسح الحاجب بلطف شديد لإزالة زيت الخروع.

ثم بعد ذلك يشطف بالماء البارد.



الخروع

زيت جوز الهند:

قد يكون سببا من أسباب جعل الحاجب خفيف هو فقدان البروتين؛ لأن الشعر يحتاج كمية عالية من البروتين للنمو، ولهذا يمكن استخدام زيت جوز الهند بمفرده أو مع مكونات أخرى، وهو قادر على جعل شعر الحواجب سميكة وثقيلة.

الطريقة:

يتم أخذ قطعة من القطن وغمسها في زيت جوز الهند الطازج.

ويتم وضعها على الحواجب بضع دقائق أو تترك على الحواجب طوال الليل.

يتم غسل الوجه بالماء العادى في اليوم التالى في الصباح.

ويمكن وضعه كل يوم للحصول على نتيجة إيجابية.



جوز الهند

صفار البيض:

صفار البيض يحتوى على البروتين العالى، الذى يحتاجه الشعر، لصحته وقوته، ويمكن إضافة القليل من البيض تجنباً لرائحته.

الطريقة:

يمكن الجمع بين صفار البيض وبياض البيض ويتم خفقه لبضع دقائق حتى يحصل على قوام ناعم.

يتم إضافة قطرات من عصير الليمون ويخلط معاً.

يتم غمس فرشاة في الخليط ويوضع على الحاجب.

ويترك على الحاجب لمدة من 10 إلى 20 دقيقة.

ثم يشطف بالماء العادى، ويمكن القيام بتلك العملية مرة في الأسبوع.



صفار البيض

الصبار:

يحتوى الصبار على الكثير من العناصر المفيدة الذى يعزز من نمو الشعر ويمنع من تكسره، مما يزيد من سمك الحاجب ويجعله كثيف.

الطريقة:

يتم الحصول على ورقة الصبار الطازجة ويتم تقشير الطبقة الخارجية منها.

ثم يتم إخراج الجل في وعاء.

يتم تدليك الحاجب باستخدام الأصابع أو بفرشاة بشكل لطيف، حتى يمتص شعر الحاجب الجل.

ويترك بعد ذلك لبضع دقائق ثم يشطف بالماء.

الصبار



