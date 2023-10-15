اعرفى إزاى تزودى كثافة الحواجب بطرق بسيطة

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- Youm7) قد تمتلك الفتاة حواجب خفيفة ورفيعة مما يجعلها تريد ان تجعلها كثيفة على حسب صيحات الموضة المختلفة، من خلال قلم التحديد، ولكن قد تريد الفتاة أن تجعل الحواجب كثيفة بشكل طبيعى، لتشعر بالراحة والثقة من نفسها، وتوجد بعض الأشياء الطبيعة التي يمكن جعل الحاجب كثيف بدون أي أضرار تذكر، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "deccanchronicle".
حواجب كثيفة
كيفية الحصول على حواجب كثيفة بشكل طبيعى:
الحواجب الكثيفة تعطى شكل مميز للوجه، وفى الأونة الأخيرة أصبحت الموضة الحواجب الكثيفة التي تشع حيوية وإشراقا، ويوجد بعض النصائح لشعر حواجب كثيفة بشكل طبيعى:
نصائح لزيادة كثافة شعر الحواجب:
زيت الخروع:
زيت الخروع يعرف قديماً بأنه يثقل بصلات الشعر ويطيله، ويغذى ويرطب الشعر بشكل كبير، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامينات عديدة، ولهذا يسرع من نمو خصلة الشعر مع الحرص على استخدامه بصورته الباردة بدون تسخين.
الطريقة:
يتم استخدام بضع قطرات من زيت الخروع على الحواجب ويتم تدليك شعر الحواجب بشكل لطيف.
ويتم ترك الزيت على الحاجب لمدة تصل من 15 إلى 30 دقيقة.
يتم أخذ بضع قطرات من زيت جوز الهند وتوضع على قطعة من القطن، ويمسح الحاجب بلطف شديد لإزالة زيت الخروع.
ثم بعد ذلك يشطف بالماء البارد.
الخروع
زيت جوز الهند:
قد يكون سببا من أسباب جعل الحاجب خفيف هو فقدان البروتين؛ لأن الشعر يحتاج كمية عالية من البروتين للنمو، ولهذا يمكن استخدام زيت جوز الهند بمفرده أو مع مكونات أخرى، وهو قادر على جعل شعر الحواجب سميكة وثقيلة.
الطريقة:
يتم أخذ قطعة من القطن وغمسها في زيت جوز الهند الطازج.
ويتم وضعها على الحواجب بضع دقائق أو تترك على الحواجب طوال الليل.
يتم غسل الوجه بالماء العادى في اليوم التالى في الصباح.
ويمكن وضعه كل يوم للحصول على نتيجة إيجابية.
جوز الهند
صفار البيض:
صفار البيض يحتوى على البروتين العالى، الذى يحتاجه الشعر، لصحته وقوته، ويمكن إضافة القليل من البيض تجنباً لرائحته.
الطريقة:
يمكن الجمع بين صفار البيض وبياض البيض ويتم خفقه لبضع دقائق حتى يحصل على قوام ناعم.
يتم إضافة قطرات من عصير الليمون ويخلط معاً.
يتم غمس فرشاة في الخليط ويوضع على الحاجب.
ويترك على الحاجب لمدة من 10 إلى 20 دقيقة.
ثم يشطف بالماء العادى، ويمكن القيام بتلك العملية مرة في الأسبوع.
صفار البيض
الصبار:
يحتوى الصبار على الكثير من العناصر المفيدة الذى يعزز من نمو الشعر ويمنع من تكسره، مما يزيد من سمك الحاجب ويجعله كثيف.
الطريقة:
يتم الحصول على ورقة الصبار الطازجة ويتم تقشير الطبقة الخارجية منها.
ثم يتم إخراج الجل في وعاء.
يتم تدليك الحاجب باستخدام الأصابع أو بفرشاة بشكل لطيف، حتى يمتص شعر الحاجب الجل.
ويترك بعد ذلك لبضع دقائق ثم يشطف بالماء.
الصبار
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