90 ألف دولار واردات مصر من الموبايلات فى يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) واصلت الواردات المصرية من الموبايلات التراجع في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات من أجهزة التليفون للأفراد بلغت نحو 90 ألف دولار فقط، مقابل 486 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وشهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة انخفاض ملحوظ منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، بالتوازي مع التراجع الذي شهدته واردات مصر الاجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث رصدت بيانات الجهاز تراجع إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 893 مليون و532 ألف دولار، فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، حيث بلغت نحو 337 مليون دولار عام 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021.

وإجمالا ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 276 مليون و696 ألف دولار، بينما كانت نحو 202 مليون و409 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و287 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب في نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها 204 مليون و816 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 86 مليون و316 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.